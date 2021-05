Legends of Runeterra si aggiorna con la Patch 2.8.0

Nuovo Laboratorio - Coda in duo: Bottino condiviso La patch 2.8.0 porta una nuova rotazione nel multilaboratorio: Laboratorio delle Leggende

Coda in duo: Bottino condiviso (novità della 2.8.0!)

Pesca ultra rapida Prendi i mazzi che preferisci e chiama un amico: è giunto il momento di una nuova esperienza in 2v2 a corsie indipendenti! In Coda in duo: Bottino condiviso, ciascun giocatore affronta una partita singola in contemporanea con il partner. A ogni manciata di turni, i membri di entrambe le squadre possono scegliere tra alcune carte "rifornimento" speciali; quelle non selezionate verranno offerte al partner, quindi decidete con attenzione per far vincere il vostro team! Se entrambi i giocatori di una squadra vincono le rispettive partite, si aggiudicano l'incontro. Se solo uno dei giocatori vince la propria partita, si gioca uno spareggio per determinare la squadra vincitrice. Come negli altri Laboratori cooperativi, il sistema P.I.N.G. vi permetterà di comunicare con il vostro partner usando nuovi messaggi, che potrete anche trascinare direttamente sulla plancia o sulle carte! E non è finita qui! I vincitori otterranno ricompense bonus dopo ogni trionfo, con una piccola probabilità di ottenere jolly epici o campione; i più fortunati potranno ottenere persino delle Prismatiche, quindi dateci dentro!