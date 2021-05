Ancestors: The Humankind Odyssey festeggia 1 milione di copie vendute

Panache Digital Games ePrivate Division sono fiere di annunciare cheAncestors: The Humankind Odyssey ha venduto più di 1 milione di copie. Il gioco di sopravvivenza a mondo aperto in terza persona, lanciato originariamente nell'agosto del 2019, è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC attraverso Epic Games Store, Steam e GoG.

Panache Digital Games, profondamente toccata dall'affetto e dal supporto della comunità diAncestors, ha creato un video per celebrare l'occasione mettendo in evidenza la gioia, l'emozione e la suspense che i giocatori di tutto il mondo hanno potuto provare durante le loro esplorazioni nell'Africa del Neogene. Patrice Désilets, co-fondatore e direttore creativo della Panache Digital Games, ha dichiarato:

"Abbiamo sempre avuto l'obiettivo di creare qualcosa di speciale conAncestors: The Humankind Odyssey, ed è fantastico che più di un milione di giocatori si siano uniti a noi per creare la loro propria esperienza. Per una squadra piccola come la nostra questo è un risultato enorme: vogliamo ringraziare tutte le persone che ci hanno giocato, in particolar modo quelle che hanno condiviso con noi i loro incredibili viaggi."





Ancestors: The Humankind Odyssey è un originale gioco di sopravvivenza a mondo aperto in terza persona sviluppato dallo studio indipendente Panache Digital Games. I giocatori sono chiamati ad affrontare il viaggio più incredibile dell'umanità, quello dell'evoluzione: dovranno ripercorrere le prime fasi della vita umana, milioni di anni fa, e sfidare un mondo brutale per assicurare un futuro alla propria discendenza.Per ulteriori informazioni su Ancestors: The Humankind Odyssey visita il sito www.AncestorsGame.com.





Altre News per: ancestorshumankindodysseyfesteggiamilionecopievendute