Rambo e John McClane fanno il loro debutto in Call of Duty

Alcuni eroi sono duri a morire. Altri colpiscono per primi. L'azione ha inizio il 20 maggio.In un mondo dove la Stagione 3 torna più furiosa che mai, due incredibili Eroi del cinema d'azione anni'80 si auto-invitano alla festa: Rambo e John McClane!L'aggiornamento di metà stagione per Call of Duty: Warzone, Black Ops Cold War, e Call of Duty: Mobile sarà un successone al botteghino!





A questo link il blog post ufficiale: https://www.callofduty.com/it/blog/2021/05/80s-Action-Heroes-Rambo-and-John-McClane-across-Call-of-Duty

