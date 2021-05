BLAZE E LE MEGA MACCHINE IL VIDEOGIOCO ARRIVERÀ QUEST’AUTUNNO

IL VIDEOGIOCO DELLA SERIE ANIMATA “BLAZE E LE MEGA MACCHINE” ARRIVERÀ QUEST’AUTUNNO SU PC E CONSOLE

Allacciati le cinture perchéOutright Games, il celebre editore di prodotti d’intrattenimento interattivo per famiglie, in collaborazione conNickelodeon, ha annunciato oggi un nuovo gioco di corse di kart, Blaze e le mega macchine Piloti di Axle City.Basato sulla celebre serie prescolare di Nickelodeon, il gioco sarà disponibile da ottobre per Nintendo Switch, PlayStation, Xbox (solo in versione digitale in Italia) e PC Digital.

I fan diBlaze e le mega macchine potranno diventare i protagonisti della propria serie preferita unendosi al fantastico monster truck Blaze e il suo amico e pilota AJ, mentre intraprendono nuove avventure con i loro amici Pickle, Darington, Zeg, Starla, Stripes e persino l’imbroglione Crusher, sfrecciando per le colorate strade di Axle City in una missione per vincere il campionato.

I giocatori potranno affrontare il campionato nei panni di uno dei sette personaggi o giocare con amici e familiari nella modalità a schermo condiviso per quattro giocatori, sfidandosi per conquistare la vittoria.

Caratteristiche principali:

UN GIOCO PERFETTO PER I BAMBINI – Include contenuti educativi STEM e una modalità di guida automatica con comandi intuitivi per i giocatori più giovani.

POWER-UP – Aumenta la tua velocità con i power-up ed esegui acrobazie e mosse speciali in alcuni fantastici tracciati, come Race to Eagle Rock, Stuntmania e molti altri.

SCEGLI IL TUO STILE – Personalizza i personaggi e attiva le loro abilità uniche per battere gli avversari.

GAREGGIA CON GLI AMICI – Gioca insieme nella modalit à a schermo condiviso per quattro giocatori.

Nella serie animata prescolareBlaze e le mega macchine, il fantastico monster truck Blaze e il suo pilota di otto anni AJ vivono molte avventure basate spesso sulla fisica, affrontano problemi attraverso la ricerca scientifica e la matematica, e scoprono le componenti necessarie per far funzionare ogni tecnologia moderna. Ma in ogni episodio non manca certo l’azione tra monster truck, umorismo e allegre canzoni originali con testi basati su alcuni concetti STEM, come adesione, attrito, forza, traiettoria e magnetismo.

Altre News per: blazemegamacchinevideogiocoarriveràquest’autunno