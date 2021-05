vivo lancia l’X60 Pro 5G in Europa

Grazie al sistema fotografico integrato - realizzato con ZEISS - ogni scatto è straordinario

vivo e ZEISS hanno co-ingegnerizzato il Gimbal Stabilization 2.0 e un’ampia apertura focale f / 1.48

Il chipset Snapdragon 870 e lo schermo a 120 Hz offrono una user experience veloce e fluida

X60 Pro 5G è lo smartphone ufficiale di UEFA EURO 2020™

vivo presenta ufficialmente in Europa il suo nuovo smartphone top di gamma X60 Pro 5G. Entra a far parte della serie vivo X portando un sistema fotografico innovativo realizzato insieme a ZEISS, che consente agli utenti di scattare foto e video di livello professionale con il proprio smartphone. Il sistema fotografico assicura nitidezza e chiarezza delle immagini ai dispositivi vivo e soddisfa gli standard di qualità di ZEISS. L’X60 Pro è il primo smartphone lanciato grazie alla partnership strategica fra le due aziende, annunciata lo scorso dicembre.

“Siamo entusiasti e orgogliosi di presentare ufficialmente agli utenti europei il nostro ultimo modello, vivo X60 Pro 5G. Questo è il primo smartphone disponibile in Europa realizzato insieme a ZEISS, un dispositivo eccezionale frutto della collaborazione con il player pioniere assoluto dell'optoelettronica. La partnership con ZEISS dimostra l’impegno di vivo nel rivoluzionare il sistema fotografico negli smartphone e rendere ogni scatto straordinario", ha dichiaratoDenny Deng, Vice President, President of European Business di vivo.

“Non c’è momento migliore per presentare il nuovo X60 Pro 5G in Italia. Queste sono settimane di rinascita e speranza, e desideriamo che i consumatori italiani possano beneficiare delle rivoluzionarie innovazioni tecnologiche, creare dei ricordi e condividere i momenti più belli anche grazie alla tecnologia vivo.”, ha affermato Vincent Xi, Presidente di vivo Italia.

Fotografia da smartphone ridefinita e funzionalità avanzate

Grazie alla collaborazione fra vivo e ZEISS, l'X60 Pro vantatre fotocamere posteriori: un sensore principale da 48 megapixel abbinato a un super grandangolare da 13 MP e un obiettivo da 13 MP, mentre la capacità di acquisizione dei selfie è potenziata da una fotocamera frontale da 32 MP. Oltre ai miglioramenti tecnici, come l’ottimizzazione del sistema gimbal, introdotto precedentemente sullo smartphone vivo X51 5G, anche la componente software è stata perfezionata. L'X60 Pro consente l'acquisizione di ritratti estremamente nitidi grazie all’effettoswirly bokeh, frutto dell'iconico ZEISS Biotar Portrait Style, un sistema particolarmente ammirato dagli appassionati e dai professionisti della fotografia.

"Dopo il successo del lancio dell'X60 Pro con il sistema fotografico co-ingegnerizzato vivo ZEISS sui mercati asiatici, siamo entusiasti che anche i consumatori europei possano godere dei frutti di questa tecnologia grazie allo smartphone di punta di vivo", ha aggiuntoJörg Schmitz, Head of ZEISS Consumer Products. “Da oltre 130 anni, ZEISS è un pioniere del settore. Grazie all’esperienza unica nel suo genere e alla collaborazione strategica con vivo è possibile continuare a realizzare la fotografia da smartphone migliore di sempre".

vivo X60 Pro offre le potenzialità del nuovissimoGimbal Stabilization System 2.0, ideato sul modello del precedente sistema gimbal. Per ottenere immagini nitide e precise anche di soggetti in movimento, è stata migliorata la stabilizzazione a quattro assi per l’acquisizione di immagini ed è stato aggiunto un sistema di stabilizzazione video a cinque assi. In combinazione con un obiettivo ad ampia apertura focale f / 1.48 e un innovativo algoritmo AI di riduzione del rumore, la funzioneExtreme Night Vision 2.0 consente gli utenti - con un solo tocco - di catturare anche i dettagli in situazioni di scarsa illuminazione, ottenendo immagini notturne accurate. La funzioneSuper Night Portrait adatta a fotografare in controluce, illumina il soggetto senza sovraesporre lo sfondo, mentre la modalitàPanorama Night Mode migliora significativamente la luminosità e la purezza delle riprese di scene panoramiche in situazioni di scarsa illuminazione.

Il nuovo smartphone top di gamma di vivo offre anche la nuova tecnologiaUltra HD Pixel Shift, per incrementare la precisione dei colori, dei dettagli e la nitidezza dello zoom. Con Pixel Shift Ultra HD, vivo applica la tecnologia delle fotocamere SLR professionali alla fotografia da smartphone, in questo modo gli utenti realizzano scatti perfetti acquisendo informazioni RGB più dettagliate, riducendo il moiré e l'acquisizione di falsi colori.

Grandi prestazioni e design ultrasottile

Oltre alle funzionalità di fotografia di livello professionale, X60 Pro supporta la connettività 5G consentendo il trasferimento rapido di dati e bassa latenza. Lo smartphone utilizza la piattaformaQualcomm® Snapdragon™ 870 ed è dotato di un display Ultra O AMOLED edge da 6,56 pollici con unarefresh rate di 120 Hz * e response rate di 240 Hz, caratteristiche che contribuiscono a rendere l’esperienza utente rapida e fluida. Inoltre, sulla parte superiore del display nella fotocamera anteriore dell'X60 Pro è presente un piccolo foro da 3,96 mm, il punch-hole, certificato come SGS Eye Care Display con funzionalitàHDR10 +, tecnologia nata per offrire un’elevata nitidezza e immagini coinvolgenti limitando l’affaticamento della vista dopo lunghi periodi di utilizzo del dispositivo.

Quanto al design, l'X60 Pro riprende l'eleganza dell'X51 5G con una silhouette slanciata, arricchita dalla cornice superiore. È disponibile in due colori: Midnight Black, del peso di 177 g con un corpo ultrasottile di 7,59 mm e nella varianteShimmer Blue, del peso di 179 gr con soli 7,69 mm di spessore. Le telecamere posteriori presentano un nuovo layout “a strati” bicolore, ideale per alleggerire ulteriormente il design dello smartphone.

Le qualità degli smartphone vivo X60 Pro sono assicurate da ZEISS Consumer Products, nonché dal produttore di vetri speciali SCHOTT, un’affiliata di ZEISS, entrambe appartenenti alla Fondazione Carl Zeiss, una delle più grandi fondazioni private per i finanziamenti scientifici in Germania. SCHOTT, l'inventore del vetro speciale, porta la tecnologia del suo vetro più innovativo, l’Xensation® Up., sugli smartphone premium di vivo: il vetro per display ad alte prestazioni è stato sviluppato per proteggere i dispositivi da eventuali cadute, viene prodotto negli impianti high-tech di SCHOTT a Jena, in Germania, per poi arrivare in Asia. Il vetro litio allumino-silicato (LAS) è stato riconosciuto come una delle protezioni in vetro più durevoli e affidabili disponibili in tutto il mondo. Durante i test, il Xensation® Up. resiste alle cadute fino a sei volte l'altezza del vetro silicato di alluminio convenzionale.

Vivo X60 Pro sarà disponibile in Italia a partire dagiugno, al prezzo di vendita suggerito di 799€. Lo smartphone ha una garanzia di due anni;oltre a prodotti qualitativamente superiori, gli utenti vivo in Italia possono affidarsi ad una rete di assistenza autorizzata di grande qualità, con punti di assistenza in tutta Italia.Come parte dell'impegno di vivo nei confronti degli utenti, l’azienda offrirà – per tre anni – costanti aggiornamenti del sistema operativo Android e gli aggiornamenti di sicurezza. In questo modo gli utenti dell’X60 Pro hanno a portata di mano il miglior supporto software disponibile e possono utilizzare il loro smartphone top di gamma a lungo. vivo ha dimostrato costantemente il proprio impegno verso i clienti, aggiornando già nel gennaio 2021, tra i primi brand a livello continentale, l’intera gamma di prodotti europei ad Android 11.

X60 Pro è lo smartphone ufficiale del campionato europeo UEFA EURO 2020

Come annunciato ad ottobre del 2020, vivo si unisce a UEFA EURO 2020, così come al campionato del 2024, diventando lo UEFA EURO Global Smartphone. UEFA e vivo condividono la stessa passione per l'eccellenza e hanno un grande obiettivo in comune: offrire esperienze uniche, immersive ed emozionanti ai tifosi.

Informazioni su vivo

vivo è un'azienda leader nel settore della tecnologia globale, orientata al prodotto, con il proprio core business incentrato sui dispositivi e sui servizi intelligenti. vivo si impegna a connettere gli utenti di tutto il mondo attraverso la progettazione di entusiasmanti e innovativi smartphone e dispositivi complementari, nonché di servizi che integrano tecnologia e design thinking in modi unici e creativi. Seguendo i valori fondamentali dell'azienda, che includono innovazione, orientamento al consumatore e benfen*, vivo ha implementato una strategia di sviluppo sostenibile, con una vision incentrata sul diventare un'impresa leader, duratura e di livello globale.

Con una sede centrale in Cina, supportata da una rete di10 centri di ricerca e sviluppo a Shenzhen, Dongguan, Nanchino, Pechino, Hangzhou, Shanghai, Xi'an, Taipei, Tokyo e San Diego, vivo si focalizza sullo sviluppo di tecnologie di consumo all'avanguardia, tra cui 5G, intelligenza artificiale, design industriale, fotografia e altre tecnologie emergenti. vivo ha inoltre creato cinque centri di produzione (di cui uno autorizzato dal brand) in Cina e nel Sud-Est asiatico, producendo oltre 200 milioni di smartphone ogni anno. Ad oggi, vivo ha ramificato la sua rete di vendita in oltre 40 paesi e regioni ed è amata da oltre 400 milioni di utenti in tutto il mondo.

