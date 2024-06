vivo lancia il nuovo V40 SE 5G in Italia e rafforza la partnership commerciale con WINDTRE

Il nuovo Smartphone 5G, che cattura i tuoi momenti più vivi, è già disponibile negli store dell’operatore a partire da inizio giugno

vivo, tra i produttori di Smartphone leader al mondo, torna sul mercato italiano con una novità, il vivo V40 SE 5G. La serie V rappresenta la gamma medio-alta di vivo all’insegna di performance innovative e prezzi accessibili e il V40 SE 5G è uno Smartphone dal design sofisticato ed elegante che consente di catturare i momenti più vivi. Il lancio del primo dei modelli di nuova generazione della serie V segna anche l’inizio di una nuova collaborazione con WINDTRE, operatore di TLC ai vertici del mercato italiano.

vivo V40 SE 5G è uno Smartphone pensato per soddisfare le aspettative dei consumatori più esigenti ma al contempo anche attenti al rapporto prezzo – prestazioni e punta su alcune caratteristiche cruciali per la scelta di un prodotto: design, camera, 5G e ricarica rapida. Disponibile nelle eleganti colorazioni Crystal Black e Leather Purple, il vivo V40 SE 5G è dotato di un ampio schermo AMOLED (FHD+) da 6.67” a 120Hz e con luminosità pari 1800 nits. Il display racchiude la fotocamera multi-style da 16MP per ritratti selfie, che possono essere personalizzati in quattro modalità differenti (standard, naturale, vintage film e colori accesi), grazie al software dedicato. Il completo comparto fotografico, oltre a quella frontale, è arricchito nella parte posteriore da una tripla fotocamera, con un sistema di imaging ad alta risoluzione Ultra-Sensing da 50MP, un grandangolare Super-Wide da 8MP e un Super Macro da 2MP.

Questa dotazione è supportata da un processore 8-core con tecnologia avanzata a 4nm Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, che garantisce migliore fluidità ed alta efficienza, oltre che da una RAM fino a 16 GB (8 GB +8 GB espandibile) e uno spazio di archiviazione di 256GB, espandibile fino a 1TB con microSD, per conservare tutti i contenuti. vivo V40 SE 5G è equipaggiato con una batteria da 5000 mAh, che può garantire fino a 2 giorni di autonomia, e una ricarica rapida a 44W, che consente di raggiungere ben il 70% in soli 38 minuti.

“Siamo entusiasti di annunciare finalmente che verrà lanciato anche in Italia il nuovo vivo V40 SE 5G, uno smartphone che, nella migliore tradizione della serie V di vivo, combina design accattivante, solide performance e ottima autonomia”, ha dichiarato Roberto Goffredo, Head of Sales – Operators di vivo Italia. “La qualità complessiva del V40 SE 5G è stata un ottimo viatico per rinnovare la nostra partnership con un operatore leader di mercato come WINDTRE, con cui prevediamo una collaborazione a lungo termine sul mercato italiano, con altre novità in arrivo nel 2024”.

“Riteniamo che la collaborazione con una grande realtà come vivo Italia possa contribuire ad offrire ai nostri clienti servizi all’avanguardia con una tecnologia sempre più performante”, dichiara Fabrizio De Lorenzo, Head of Mobile & Home Devices di WINDTRE.

V40 SE 5G è disponibile nei WINDTRE store a 299,90 euro con pagamento in un’unica soluzione o in comode rate con carta di credito. Infatti, con un costo aggiuntivo di 3,99 euro, è possibile abbinare il nuovo smartphone all'offerta estiva di WINDTRE "Unlimited SMART 5G" che offre giga illimitati per sempre. L’acquisto di V40 SE 5G è anche rateizzabile con addebito diretto sul conto corrente (SDD) e con finanziamento ad anticipo zero.

Maggiori informazioni sono disponibili al link https://www.windtre.it/ offerte/vivo-v40-se-5g

Scopri di più su vivo e il nuovo V40 SE 5G:

https://www.vivo.com/it