F1 2021: 7 iconici piloti si aggiungono alla Digital Deluxe

Oggi, Codemasters ed EA SPORTS hanno presentato i sette iconici piloti che faranno parte dei contenuti della Digital Deluxe di F1 2021 per Il Mio Team.

Il roster a tre livelli accuratamente realizzato, che consente ai giocatori di selezionare un'icona fin dall’inizio della modalità di gioco Il Mio Team, presenta alcuni dei più grandi piloti all’apice del motorsport. I giocatori potranno anche dare un'occhiata in anteprima alle loro statistiche di guida prima della rivelazione del 2021, che avverrà in una fase più avanzata della campagna.

• Michael Schumacher (94) - 91 vittorie in 308 gare e sette volte campione del mondo

• Ayrton Senna (94) - 41 vittorie, 65 pole position e tre campionati del mondo

• Alain Prost (93) - 51 vittorie, 41 giri più veloci e quattro campionati del mondo

• Jenson Button (90) - Ha vinto il campionato del mondo 2009 nella prima stagione della Brawn GP

• Nico Rosberg (89) - Ha vinto nove gare su 21 durante la sua stagione vittoriosa nel campionato 2016

• David Coulthard (87) - Ha vinto 13 gare, 62 podi e il secondo posto nel campionato del mondo nel 2001

• Felipe Massa (86) - 11 vittorie, 41 podi e secondo classificato nella stagione 2008

F1 2021 conferma anche Lewis Hamilton, Max Verstappen e Charles Leclerc come star da copertina globali. I tre piloti hanno goduto di un’ottima forma in questa stagione, con Hamilton che punta a un ottavo Campionato del Mondo da record, Verstappen che fa del suo meglio per fermarlo, e Leclerc che vola per il ringiovanito team Ferrari.