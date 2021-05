Il 24 maggio i Coldplay in concerto in esclusiva su TikTok per il Red Nose Day

I Coldplay (@coldplay) – la band inglese che ha da poco presentato in anteprima esclusiva su TikTok il suo nuovo singolo Higher Power – si preparano al concerto in live stream su TikTok, lunedì 24 maggio, per sostenere il Red Nose Day, la campagna annuale con l’obiettivo di porre fine alla povertà infantile. Ma non è tutto: tre giorni prima, il 21 maggio alle 20 (ora italiana), la band britannica si esibirà da Londra, sempre dal vivo, in un’esclusiva performance di quattro canzoni. Un’esclusiva a sostegno del Red Nose Day, che segna il primo concerto live in assoluto dei Coldplay su TikTok.

“Il Red Nose Day porta avanti in tutto il mondo iniziative straordinarie per proteggere i bambini, prendersi cura della loro salute e offrire loro educazione e crescita personale,” ha commentato Chris Martin, frontman dei Coldplay. “Siamo davvero contenti di poter sostenere la campagna con questa performance.”

I Coldplay sono storici sostenitori del Red Nose Day. Tra i loro contributi più noti spicca Game of Thrones: The Musical, una parodia di 12 minuti a scopo benefico ideata nel 2015 insieme al cast della serie, che è stata vista oltre 30 milioni di volte.

“Sono entusiasta di avere i Coldplay a supporto del Red Nose Day 2021 e di poter offrire ai fan di tutto il mondo quest’esperienza incredibile,” commenta Alison Moore, CEO di Comic Relief US. “Per la nostra campagna, la prima raccolta fondi su TikTok è una grande opportunità di trovare in un modo del tutto nuovo i finanziamenti di cui abbiamo grande bisogno per combattere la povertà infantile.”

“La community di TikTok è fan dei Coldplay e vogliamo ringraziarli di avere scelto la nostra piattaforma per questa esibizione esclusiva,” afferma Ole Obermann, Global Head of Music di TikTok. “Per il pubblico in tutto il mondo sarà una fantastica occasione per ascoltare e guardare della grande musica e, al contempo, raccogliere fondi per un’organizzazione non-profit che svolge un lavoro eccezionale per i bambini negli Stati Uniti e nel resto del mondo.”

Il concerto dei Coldplay rientra in una serie di iniziative, tra le quali un’attività di sensibilizzazione condotta da Game Theorist che culminerà il 27 maggio, Red Nose Day 2021.

Nel 2020 il Red Nose Day ha raccolto oltre 42 milioni di dollari, mentre dal 2015 ne ha raccolti più di 240. A partire dal 2020 Comic Relief US ha affiancato al Red Nose Day la nuova campagna “The Full Plate Project”, che affronta il problema dell’insicurezza alimentare tra i bambini durante le vacanze scolastiche collaborando con numerose organizzazioni profondamente legate alle comunità locali.

“Il COVID-19 ha reso necessaria una nostra evoluzione e digitalizzazione, ma adesso ciò che ci stimola è poter contribuire alla trasformazione digitale del non-profit,” aggiunge Moore. "È commovente veder nascere una solida comunità di donatori grazie alla creazione di esperienze online dinamiche su diverse piattaforme. Riconosciamo l’importanza di TikTok per raggiungere la community globale e digitale, e siamo felici di estendere il ruolo della piattaforma nella nostra campagna omnichannel annuale. Sono molto grata ai Coldplay di partecipare alla campagna in quest’anno così delicato per i bambini.”

Altre News per: maggiocoldplayconcertoesclusivatiktoknose