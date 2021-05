SALVA LA GALASSIA CON MASS EFFECT LEGENDARY EDITION

Prova la versione definitiva della pluripremiata trilogia in uno straordinario 4K Ultra HD con HDR, grafica perfezionata, miglioramenti del titolo e altro ancora





BioWare, studio di Electronic Arts, ha rilasciato oggi Mass Effect Legendary Edition, la modalità definitiva per vivere l'amata trilogia di videogiochi di ruolo di fantascienza. Il titolo è disponibile in tutto il mondo su PC tramite la nuova app EA App per Windows, Origin e Steam, PlayStation 4 e Xbox One con retrocompatibilità ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Mass Effect Legendary Edition presenta il contenuto cinematico di base per giocatore singolo e più di 40 contenuti scaricabili (DLC) storia, pacchetti di armi e armature tratte da Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3 e porta la leggenda del Comandante Shepard in 4K Ultra HD con compatibilità HDR.

"Non c'è mai stata un'opportunità migliore per vivere l'epica storia della trilogia originale, che tu sia un nuovo fan del franchise o che tu desideri ri-giocarlo per la decima volta", ha detto Mac Walters, Project Director di Mass Effect Legendary Edition e autore principale della trilogia originale a BioWare. "Questo non è solo un progetto appassionante del nostro team di BioWare, ma è qualcosa che i fan volevano da molto tempo, e abbiamo concentrato tutti i nostri sforzi per assicurarci che ogni miglioramento che abbiamo apportato a questo iconico viaggio abbia il sapore di Mass Effect. Non potremmo essere più entusiasti di condividere questo momento con i nostri fan in tutto il mondo, e non vediamo l'ora di ascoltare di nuovo le loro storie nei panni di Shepard".

Mass Effect Legendary Edition offre ai vecchi fan e ai nuovi giocatori la possibilità di sperimentare l'incredibile universo e il dinamico cast di personaggi di Mass Effect con una grafica migliorata come mai prima d'ora. Modelli di personaggi rimasterizzati, decine di migliaia di textures, shader e VFX rivisitati, un’illuminazione aggiornata e ombre dinamiche migliorate, volumetria e profondità di campo combinate aggiungono un nuovo livello di immersione nella trilogia. I giocatori avranno anche la possibilità di giocare il titolo in modalità che favoriscono la qualità o il framerate su tutte le console a seconda delle loro preferenze.

Mass Effect Legendary Edition presenta inoltre una personalizzazione nella creazione del personaggio estesa e unificata con opzioni che permangono in tutti e tre i titoli, per un'esperienza unificata in tutta la trilogia. Una nuova modalità foto darà inoltre ai giocatori la possibilità di mettere in pausa il videogioco e catturare i loro momenti personali attraverso l'avventura cinematica. L'originale Mass Effect presenta interfacce e UI modernizzate, un'ampia revisione visiva dei mondi e dei livelli, nonché miglioramenti nei combattimenti, nella modalità di mira, nei movimenti e nell’intelligenza artificiale.

Mass Effect Legendary Edition è classificato + 18 PEGI ed è ora disponibile su PC tramite la nuova EA App per Windows, Origin e Steam, PlayStation 4 e Xbox One con retrocompatibilità ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.