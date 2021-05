Kerbal Space Program 2: serie più semplice per i nuovi giocatori

Nel corso degli anniKerbal Space Program si è guadagnato la fama di essere molto accurato scientificamente e molto impegnativo nelle dinamiche di gioco. Questi due fattori continueranno a essere punti di forza anche nel seguito, ma una delle priorità diIntercept Games è rendere KSP2 più amichevole verso i nuovi giocatori grazie a una serie di novità concepite per facilitare il primo impatto.

Il video qui sotto, realizzato dal team di sviluppo (che comprende come ospiti gli astrofisiciJoel Greene e Scott Manley), presenta nel dettaglio il nuovissimo sistema di tutorial, i miglioramenti all'interfaccia e la filosofia di base che guida la squadra per fare in modo cheKerbal Space Program 2 sia un'esperienza informativa e divertente che tutti potranno apprezzare.

