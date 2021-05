ZTE: i suoi prodotti 5G ottengono punteggi alti per la valutazione BSIMM

ZTE Corporation uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per le telecomunicazioni, le imprese e i consumatori per l'Internet mobile, ha completato oggi la valutazione Building Security in Maturity Model 11 (BSIMM11) della sua serie completa di prodotti 5G con Synopsys.





ZTE, rispetto a tutti i partecipanti al BSIMM11, raggiunge prestazioni eccellenti in 10 pratiche su 12 con punteggi ben superiori alla media, indicando che la sua capacità di sicurezza del software ha raggiunto il livello leader internazionale.





BSIMM è uno dei migliori modelli di pratiche di sicurezza nel settore. È stato sviluppato congiuntamente da Synopsys e dalla comunità BSIMM nel 2008 per aiutare le imprese a pianificare, eseguire, valutare e migliorare le loro iniziative di sicurezza del software (SSI).





Ad oggi, il modello ha rilasciato più di 11 versioni. Presentando continuamente le ultime conoscenze sull'implementazione delle SSI dal punto di vista dell'industria. I dati di BSIMM11 provengono da 130 organizzazioni partecipanti, per lo più dai settori ben rappresentati, tra cui servizi finanziari, fornitori di software indipendenti, sanità, Internet of Things (IoT) e così via.





I prodotti di ZTE coperti da questa valutazione comprendono 5G RAN (BBU, AAU/RRU e UME) e 5GC (rete centrale, gestione dell'orchestrazione 5G e cloud 5G). Rispetto alla media alta di tutti i partecipanti al BSIMM11, i voti di ZTE 5G appaiono al di sopra nella pratica delle caratteristiche di sicurezza & design, standard & requisiti, analisi dell'architettura, revisione del codice, test di sicurezza, ambiente software e gestione delle vulnerabilità, ecc. Utilizzando i dati di valutazione BSIMM e le raccomandazioni di Synopsys, ZTE amplierà e approfondirà continuamente le sue SSI.





Come motore dell'economia digitale, ZTE apre la strada agli aggiornamenti industriali con innovazione, ingegno e pazienza, per consentire a tutte le industrie di accelerare la loro trasformazione 5G. In futuro, ZTE sarà impegnata nel sistema di sicurezza e nelle pratiche di sicurezza, per fornire ai clienti globali prodotti e servizi sicuri e affidabili.





