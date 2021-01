ZTE Axon 20 5G e LiveBuds disponibili

A partire dall'11 gennaio, lo ZTE Axon 20 5G e i nuovi auricolari TWS sono disponibili in tutto il mondo per la vendita. Lo ZTE Axon 20 è disponibile in due opzioni di colore, giallo alba e nero mezzanotte. Entrambi condividono le stesse specifiche e hanno un prezzo di 449 € /£419 /$449. Il nuovo ZTE LiveBuds ha un prezzo di 39,90 €39,90 €39,90 £36,9.

(Shenzhen, China, January 11th, 2021) - Lo ZTE Axon 20 5G, il primo smartphone 5G con fotocamera sotto il display, ha annunciato la sua vendita globale a partire dall'11 gennaio sul sito web ZTE. Entrambi i modelli offrono un'esperienza di visualizzazione completa e coinvolgente con le tecnologie della fotocamera sotto il display. Sempre a partire da oggi, gli utenti possono ordinare il ZTE LiveBuds, l'auricolare TWS con riduzione avanzata del rumore ENC, Bluetooth 5.0 e smart Touch - al grande prezzo di $39,90/ €39,90/ £36,9.

Visualizzazione completa e chiara. Tutto è sotto il display

Con le stesse tecnologie avanzate di sotto-display, lo ZTE Axon 20 5G fornisce un vero e proprio display completo senza alcuna tacca o foro di perforazione. Questo dispositivo è inoltre dotato delle tecnologie 5G leader del settore, di una fotocamera AI Quad e di un display OLED da 6,92" con frequenza di aggiornamento a 90Hz per un'esperienza 5G quotidiana senza problemi.

Per rottamare notch e punch-hole, ZTE Axon 20 si spinge oltre i limiti dell'innovazione. Utilizzando materiali dello schermo più trasparenti, chip a doppio controllo, circuiti driver unici, matrice speciale di pixel e il suo algoritmo di selfie interno, la telecamera frontale è alloggiata in modo invisibile sotto lo schermo. Con il sensore di luminosità, l'altoparlante del suono e il sensore delle impronte digitali tutti sotto lo schermo, il vero schermo intero offre un'esperienza visiva coinvolgente..

Con un display OLED FHD+ da 6,92 pollici, con profondità di colore a 10 bit e copertura al 100% della gamma di colori DCI-P3, frequenza di aggiornamento a 90Hz e frequenza di campionamento a 240Hz, lo schermo liscio e reattivo può soddisfare ogni esigenza di visualizzazione e intrattenimento quotidiano. La visione di video e i giochi sono più piacevoli.

Esperienza 5G veloce e stabile

Lo ZTE Axon 20 5G è dotato di una tecnologia d'antenna potenziata per garantire un'esperienza 5G ultraveloce sempre e ovunque. La Super Antenna 2.0 della ZTE è un'antenna PDS all'avanguardia con un design integrato a 360 gradi surround e una tecnologia intelligente di sintonizzazione ad anello chiuso, che può migliorare la stabilità della connessione di rete e la velocità di download. Photography Every Moment Vividly and Stably

ZTE ha compiuto continui sforzi per migliorare le funzioni video dei suoi smartphone per soddisfare le esigenze creative delle giovani generazioni nell'era del 5G. Il dispositivo è dotato di una telecamera principale super HD da 64MP che supporta video ad alta risoluzione 4K a 60 fps, scene super notturne, bellezza video e video HDR in tempo reale in condizioni di illuminazione multipla. Inoltre, gli obiettivi principali e il grandangolo supportano la stabilizzazione dell'immagine, che aiuta a girare video di qualità superiore.

Prestazioni costanti giorno per giorno

Alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm® Snapdragon™ 765G, lo ZTE Axon 20 5G è dotato di un motore di ottimizzazione del sistema a scenario completo di nuova generazione. La batteria da 4.220 mAh può supportare la ricarica rapida da 30W e ha una modalità di risparmio energetico da 5G che migliora la durata della batteria del 35%. Le capacità di dissipazione del calore sono migliorate grazie a un sistema intelligente di dissipazione del calore a triplo livello, che include la circolazione del raffreddamento a liquido, il cuscinetto termico in nanofibra di carbonio e il materiale in grafite. Così rimarrà sempre fresco durante le attività ad alta intensità di energia, come giocare, guardare brevi video o guardare film.

Design unico per un tocco unico

Lo ZTE Axon 20 5G è disponibile in due colori: Nero mezzanotte e giallo Alba. Il nero Midnight black ha il vetro curvo 3D sul retro che contiene dieci strati di pile strutturali, che sono stati accuratamente lavorati con 36 diverse lavorazioni per creare una texture unica e splendida.

Realizzato in pelle vegana, il giallo Alba del retro del telefono ricorda il caldo bagliore di un'alba mattutina. È liscio e morbido al tatto e allo stesso tempo aiuta a rendere il retro più resistente e impermeabile rispetto ai telefoni con pannello posteriore in vetro. Lo ZTE Axon 20 5G pesa 198 g, 7,98 mm, con un design ad arco di vita a doppia curvatura e la sensazione generale è confortevole anche dopo aver utilizzato il telefono per un lungo periodo di tempo.

LiveBuds, vivere il suono

ZTE annuncia anche gli auricolari TWS - gli ZTE Livebuds. Grazie ai due microfoni ad alta definizione all'interno, lo ZTE LiveBuds utilizza la riduzione del rumore ambientale ENC con l'inclusione di un chip intelligente di riduzione del rumore che sopprime il 90% del rumore ambientale.

ZTE LiveBuds supporta anche le seguenti caratteristiche::

Decodifica AAC con bassa latenza e trasmissione ad alta velocità.

Tocco intelligente che permette di controllare lo ZTE LiveBuds con la punta delle dita.

Box batteria da 550mAh che garantisce 20 ore di autonomia e 4 ore di utilizzo.

4 grammi di peso leggero e design ergonomico per un utilizzo confortevole.

Bluetooth 5.0 che rimane connesso fino a 10 metri di distanza.

Compatibile con Android e IOS.

IPX 4 resistente all'acqua.

Prezzi e disponibilità

A partire dall'11 gennaio, lo ZTE Axon 20 5G e lo ZTE Livebuds iniziano ufficialmente la vendita tramite il sito ufficiale. Lo ZTE Axon 20 5G ha un prezzo di 449 € /£419 /$449. Il nuovo ZTE LiveBuds ha un prezzo di 39,90 €39,90 €39,90 £36,9.

Lo ZTE Axon 20 5G e lo ZTE LiveBuds sono disponibili nei seguenti paesi e regioni:

Negozio UE: Austria, Italia, Belgio, Lettonia, Bulgaria, Lituania, Croazia, Lussemburgo, Cipro, Malta, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Danimarca, Polonia, Estonia, Portogallo, Finlandia, Romania, Francia, Slovacchia, Germania, Slovenia, Grecia, Spagna, Ungheria, Svezia, Irlanda, Svezia

Negozio nel Regno Unito: Regno Unito;

Negozio: Regno Unito; ? GL Store: Corea, Ucraina, Thailandia, Malesia, Filippine, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Sud Africa, Kuwait, Israele, Repubblica del Sud Africa.

