Ghostrunner: annunciato il sequel

505 GAMES ANNUNCIA IL SEQUEL DEL VIDEOGIOCO DI SUCCESSO GHOSTRUNNER

Sviluppato da One More Level, Ghostrunner 2 sarà disponibile su PC, PS5 e XBOX Series X | S





Il publisher internazionale di videogiochi505 Games, controllata di Digital Bros S.p.A., gruppo quotato al segmento STAR della Borsa Italiana, ha annunciato l’accordo con One More Level per lo sviluppo e la pubblicazione del secondo capitolo della serie sulle piattaforme PC, PlayStation 5 e Xbox Series X | S.

Sulla scia del continuo successo e a seguito della recente acquisizione della proprietà intellettuale del videogioco (IP), il Gruppo ha deciso diraddoppiare l’investimento per lo sviluppo di Ghostrunner 2 con un budget iniziale di 5 milioni di Euro. Ghostrunner è un brand dal grande potenziale, capace di contribuire a lungo al portfolio dei prodotti di 505 Games.

Per la produzione di Ghostrunner 2, 505 Games rinnova la collaborazione con lo studio di sviluppo polaccoOne More Level,gli sviluppatori del primo capitolo.

Ghostrunner è un videogioco action cyberpunk in prima persona, ambientato in un truce futuro distopico. Sin dal suo lancio nell’ottobre 2020, il titolo ha venduto oltre 600.000 copie, affermandosi come videogioco di grande successo, largamente apprezzato dai videogiocatori di tutto il mondo. Entro la fine del 2021 Ghostrunner sarà disponibile anche per le piattaforme di nuova generazione.

“Siamo particolarmente entusiasti del futuro lancio di Ghostrunner 2. Insieme a One More Level abbiamo dato vita ad un videogioco appassionante e coinvolgente.”Commenta Raffaele Galante, co-Amministratore Delegato di digital Bros assieme al fratello Rami. “Questa nuova collaborazione sottolinea il sempre più stretto rapporto fra 505 Games e il mercato videoludico polacco, una realtà ormai tra le prime in Europa per lo sviluppo di videogiochi, nuovi progetti e talenti. Continueremo a prestare grande attenzione al mercato polacco, così da poter migliorare e ampliare costantemente il nostro parco titoli con giochi capaci di soddisfare i gusti di tutta la comunità di videogiocatori.”

Per maggiori informazioni suGhostrunner visita www.ghostrunnergame.com .

