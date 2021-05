DualSense: dal prossimo mese disponibili due nuove colorazioni

I due nuovi colori - Midnight Black e Cosmic Red - amplieranno dal prossimo mese la lineup del controller DualSense.

Si tratta del primo rilascio di nuovi colori per l'innovativo controller DualSense, che offre un maggiore senso di immersione con i giochi PS5.Midnight Black presenta due sfumature leggermente diverse di nero, arricchito da dettagli in grigio chiaro per riflettere il modo in cui vediamo lo spazio attraverso il cielo notturno; Cosmic Red, invece, offre un sorprendente design nero e rosso ispirato alle tonalità vivide che si trovano in tutto il cosmo.

