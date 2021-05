Red Dead Online: bonus vendita per commercianti

In più, bonus nell’evento Free Roam La via del commercio, ripulendo i covi delle bande e altro...





Questa settimana, i capitalisti più appassionati potranno ottenere guadagni extra grazie alle rotte disseminate fra i cinque Stati. Tutte le missioni di vendita per Commercianti forniscono RDO$ doppi fino al 17 maggio. In più, completa una vendita da Commercianti per avere offerte per il 40% di sconto su un articolo per Commercianti Principianti o Promettenti e su un cane per l’accampamento.

I Commercianti più coraggiosi che riescono a proteggere un carico di merci dall’incursione dei banditi nell’evento La via del commercio riceveranno PE del Ruolo e del personaggio doppi come ricompensa per i propri sforzi.

PE DOPPI PER CHI RIPULISCE UN COVO DELLE BANDE

A proposito di banditi, briganti e personaggi problematici: se dovessi imbatterti in dei fuorilegge, sappi che ripulire i covi delle bande nei cinque Stati ti frutterà PE doppi.

MAPPA DEL TESORO GRATIS CON L’ACQUISTO DI UNA NOTA

Cerchi tesori nei posti sbagliati? Questa settimana, acquista una nota per avere gratis la Mappa del tesoro: riva del San Luis, che ti guiderà verso una montagna di preziosi oggetti nascosti (che riceverai entro 72 ore dall’accesso). Per rendere l’offerta ancora più allettante, sappi che le note non per Ruolo sono scontate del 30% per i prossimi sette giorni.

SCONTI E OFFERTE

Oltre alle offerte sulle note, ci sono moltissimi sconti e offerte tra i mercanti sparsi per tutto il Paese. Chi vuole iniziare un’attività commerciale può approfittare di uno sconto di 5 Lingotti d’Oro sul Tavolo da macellaio.

Altre News per: deadonlinebonusvenditacommercianti