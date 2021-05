Schianto a Pignataro : la vittima è giovane residente a Cassino

Un gravissimo incidente stradale all'alba è costato la vita a un uomo che si è scontrato con un camion alla guida di un'Alfa Mito. Lo scontro mortale nei pressi di, nel sud della provincia di Frosinone, lungo la strada statale 630. Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di, le ambulanze Ares 118, i Carabinieri e la Polizia. Il conducente del mezzo pesante,, è rimasto illeso. Ha distrutto l'auto che è uscita fuori strada. Laè stata identificata come A.V. a soli 22 anni vive ain via Rossini. Sul posto scene di disperazione familiare. La, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo dell'auto finendo sotto un camion in viaggio in direzione di Formia.

Altre News per: schiantopignatarovittimagiovaneresidentecassino