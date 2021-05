eToro: aumenta l'offerta di criptovalute del broker leader di social trading

Dopo il successo del 2020 e l’ottimo avvio nel 2021, con il raggiungimento di 20 milioni di utenti e la Spac per la quotazione in borsa, il broker eToro continua ad ampliare la sua proposta per gli investimenti in criptovalute. L’unità novità riguarda l’introduzione di due token molto gettonati dai trader, UNI utilizzato dalla blockchain di Uniswap e LINK il token del protocollo della piattaforma ChainLink.

Con questa mossa eToro consente di fare trading su 18 criptovalute, sia attraverso i contratti per differenza sia tramite il nuovo servizio di acquisto delle criptovalute attraverso un exchange avanzato dedicato. La società fintech propone anche un wallet digitale per la conservazione delle monete digitali, mettendo a disposizione un servizio a 360 gradi per gli investitori che vogliono operare nel mercato criptovalutario.

Perché investire sulle criptovalute con eToro

Nel settore del trading online la proposta di eToro è senz’altro una delle più apprezzate in ambito retail, grazie all’innovazione tecnologica, all’attenzione riservata alle esigenze dei trader e a una serie di servizi unici. Secondo la guida di Migliorbrokerforex.net che spiega come funziona il broker eToro in modo dettagliato, i punti di forza dell’intermediario sono la moderna piattaforma multi-asset proprietaria, le commissioni competitive e servizi come il social trading e il copy trading.

Il social trading è la community creata da eToro, nella quale gli investitori privati possono scambiarsi opinioni, seguire i trader più esperti e trovare informazioni interessanti per testare il sentiment nell’ambiente finanziario retail. Il copy trading è un’integrazione che permette di copiare le strategie d’investimento dei top trader, replicando le posizioni in modo integrale o parziale, uno strumento che continua da anni a riscuotere molto successo nel campo dei servizi di trading online.

A tutto ciò eToro aggiunge anche l’azzeramento delle commissioni sul trading di azioni e ETF, i portafogli tematici CopyPortfolios, una proposta formativa di qualità e la garanzia di investire con un operatore autorizzato con licenza CySEC e FCA. Anche la gamma di asset è piuttosto ampia e variegata, con la possibilità di investire in azioni, materie prime, ETF, indici, Forex e criptovalute, sui quali il broker applica spread contenuti per garantire la massima sostenibilità degli investimenti.

Negli ultimi anni eToro ha scelto di rafforzare i servizi relativi al trading di criptovalute, una decisione che va incontro all’aumento della richiesta da parte del mercato retail, sempre più incline a questo tipo di asset per investire online in modo autonomo. Gli utenti di oggi sono molto informati e competenti rispetto al passato, per questo motivo non stupisce la scelta della fintech israeliana, in quanto gli investitori vogliono operare non solo su Bitcoin e Ethereum, ma anche sui token meno noti e le criptovalute emergenti.

ChainLink e Uniswap: cosa bisogna sapere sulle nuove criptovalute proposte da eToro

La decisione di eToro di introdurre nella gamma di asset crypto anche ChainLink e Uniswap non è arrivata casualmente, infatti il broker ha scelto di puntare su due tecnologie che offrono un valore aggiunto nel settore criptovalutario. Per quanto riguarda ChainLink si tratta dell’ottava criptovaluta per capitalizzazione di mercato, con un market cap di oltre 38 miliardi di dollari e una performance del token LINK di +179% nel 2021. Il progetto fornisce un sistema per la verifica delle informazioni, soprattutto nelle operazioni più complesse che avvengono tra le applicazioni decentralizzate e quelle esterne alla rete blockchain.

Uniswap si sta avvicinando sempre di più alla top ten delle criptovalute per market cap, con una capitalizzazione di mercato di oltre 13,7 miliardi di dollari, forte di una performance record nel 2021 del token UNI di +534%. Il progetto verte intorno a un exchange decentralizzato realizzato a partire dalla tecnologia blockchain di Ethereum, adoperando smart contract per gestire attività di trading con le criptovalute tra cui i prestiti crypto, garantendo condizioni sicure per il prestatore e chi invece riceve la liquidità.

Uniswap e Chainlink sono due delle tecnologie più innovative e apprezzate nel mondo crypto di oggi, un settore che sta crescendo in modo considerevole con una forte diffusione in tantissimi campi differenti, offrendo soluzioni efficienti a privati, aziende, governi e ovviamente anche nuove opportunità per gli investitori. Con questo passo eToro si conferma uno dei broker più gettonati e all’avanguardia nei servizi di trading per le criptovalute, consolidando la sua posizione sul mercato in vista delle nuove sfide negli Stati Uniti.

Altre News per: etoroaumentaoffertacriptovalutebrokerleadersocial