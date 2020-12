Trading NFP News - etoro non agricola strategia di trading del libro paga non agricola implementata

Il Non-Farm Payroll etoro o NFP è uno dei principali indicatori della crescita economica. Il rapporto del PFN contiene le statistiche sull'occupazione non agricola negli Stati Uniti per il mese precedente.

È visto come un barometro della salute dell'economia americana. Come suggerisce il nome, i dati sulle retribuzioni non agricole etoro riflettono i cambiamenti nel mercato del lavoro statunitense, escludendo le seguenti aree di lavoro:

-Impiego di individui o famiglie

-lavoratori autonomi

-Offerte di lavoro Servizio di intelligence e sicurezza militare

-Occupazione nel settore non profit

L'importanza dei dati salariali non agricoli etoro etoro

I dati principali del rapporto sulle retribuzioni non agricole etoro si riferiscono al numero di posti di lavoro aggiuntivi creati e alla disoccupazione. L'occupazione è fortemente correlata alla spesa per i consumi delle famiglie. Le spese dei consumatori variano a seconda dell'aumento o della diminuzione della creazione di posti di lavoro nel mese precedente.

Le statistiche sul numero di posti di lavoro creati influenzano la situazione di oltre l'80% della forza lavoro statunitense, che insieme rappresentano l'intero PNL. L'evoluzione positiva del mercato del lavoro prevede un aumento della spesa delle famiglie e un eventuale aumento del PNL. Ciò si riflette positivamente sullo stato di salute dell'economia di un paese.

La situazione economica americana è una questione internazionale. La stragrande maggioranza delle nazioni ha rapporti commerciali e di affari con aziende ed enti statunitensi. Questo spiega l'influenza e la portata del rapporto della PFN e l'effetto che i dati della Non-Farm Payroll etoro hanno sui mercati finanziari.

L'importanza di Non-Farm Payroll etoro significa che i suoi rapporti attirano l'attenzione dei commercianti di tutto il mondo. La pubblicazione del rapporto è attesa con molte congetture. Lo scambio di notizie della NFP è molto popolare. C'è anche una categoria di trader, i cosiddetti investitori Non-Farm Payroll etoro, che si concentrano esclusivamente sulle opportunità di trading intorno ai dati Non-Farm Payroll etoro.

Il rilascio dei dati relativi alle opzioni binarie non agricole è previsto per il primo venerdì di ogni mese alle 14.30, ora europea.

Dove trovare i dati del libro paga non agricolo etoro per il commercio NTFP.

I risultati della pubblicazione di Payroll etoro Non-Farm possono essere trovati in tutti i Calendari Economici di Payroll etoro Non-Farm. Se intendete partecipare al commercio della PFN, dovete essere consapevoli del fatto che non tutti i calendari economici pubblicano i dati in tempo reale. Ora che il trading di notizie NFP è sensibile al tempo, Admiral Markets vi offre un calendario economico che viene aggiornato in modo tempestivo.

Pertanto, gli investitori nel settore non agricolo etoro payrolls dovrebbero tenere conto delle aspettative per quanto riguarda il rapporto commerciale NFP e la misura in cui queste sono già state prese in considerazione nei prezzi di mercato. Il commercio di notizie della NFP sta infatti consolidando questa anticipazione con la realtà.

Un elevato grado di corrispondenza tra le stime e la pubblicazione può portare a cambiamenti minimi o nulli nel mercato. Tuttavia, questa situazione si manifesta di solito in una continuazione e in una leggera ripresa del movimento già iniziato. Differenze significative tra le previsioni e i dati della PFN comportano spesso movimenti volatili del mercato.

NFP Trade Report - Strategie commerciali non agricole per il commercio dei salari etoro Opzioni binarie

Ora che la pubblicazione del rapporto sulle retribuzioni non agricole della Opzioni binarie etoro non agricole spesso causa una maggiore volatilità, intorno alla pubblicazione possono sorgere opportunità di business redditizie per le PFN. Sistemi di trading NFP ben progettati possono aiutare a rispondere ai movimenti dei prezzi.

Scambio salariale etoro Opzioni binarie non agricolo con la politica. Come dice la regola generale - l'alta volatilità crea grandi movimenti, che possono tradursi in grandi profitti o grandi perdite. Il day trading NFP è molto popolare e può essere molto redditizio ma anche molto rischioso. Fornire strategie di trading NFP ben fondate e collaudate e un piano di trading. Ci sono diversi approcci al trading nel mercato delle valute della PFN.

Trade Payroll etoro Opzioni binarie non agricolo - Conclusione

Come avrete notato, le strategie di trading NFP si prestano ad essere applicate a diversi strumenti CFD sia nelle strategie di trading a breve che in quelle a lungo termine.

Il trading nel giorno della NFP può anche essere redditizio quando si trascorre un periodo di tempo relativamente limitato durante il mese. Il trading di notizie della NFP può comportare interessanti movimenti di prezzo, che possono potenzialmente tradursi in profitti associati. La potenziale volatilità può andare in entrambi i sensi, quindi assicuratevi di scegliere una buona strategia di day trading NFP e testatela attentamente.

Il commercio di notizie della NFP fornisce anche una visione della situazione economica attuale negli Stati Uniti a medio termine. Gli operatori Swing possono utilizzare i risultati della NFP etoro Opzioni binarie Non-Farm Payroll report per capire il contesto di mercato e confermare la sua polarizzazione direzionale.

Tenere sempre presente il contesto dell'economia generale, gli annunci di notizie economiche e i rischi presenti al momento della pubblicazione. Il commercio è rischioso. Trade Non Farm Payroll news sullo sfondo della sua analisi fondamentale e tecnica.

Per i trader alle prime armi è consigliabile limitarsi ai sistemi di trading NFP che prevedono il collocamento post-pubblicazione delle posizioni. Esercitarsi con un conto demo gratuito e privo di rischi è il punto di partenza ideale per qualsiasi trader o investitore che consideri di fare trading con i report della NFP.