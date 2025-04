Luana D'Orazio la mamma 22enne morta in fabbrica: la scoperta degli inquirenti

Luana D'Orazio la mamma 22enne morta in fabbrica: la scoperta degli inquirenti

Luana D'Orazio voleva fare l'attrice, ma per guadagnarsi da vivere lavorava nell'azienda tessile dove lunedì ha perso la vita. Era incredibilmente bella, così come può esserlo solo a 20 anni. A 17 anni era diventata mamma di un bambino che aveva stravolto le sue priorità: aveva iniziato a lavorare per contribuire alle spese familiari e poi aveva sentito il bisogno di guardare per un lavoro più stabile portare a casa qualche soldo in più.

Luana sognava un futuro, semplicemente, dice il suo ragazzo che l'aveva incontrata due anni fa. "Lei Del suo lavoro era felice perché ha contribuito alla vita di casa, ma c'erano cose che non andavano. A volte si è arrabbiata, ma noi siamo giovani, fa parte del gioco" spiega ancora.

Il sogno della 22enne era quello di diventare un'attrice e in un certo senso lo aveva realizzato con quell'apparizione nel 2018 sul set del film di Pieraccioni. Le sarebbe piaciuto provare a fare altri, dice Alberto, ma non aveva ancora avuto la possibilità di riprovare.

Per la sua tragica morte in fabbrica, il titolare dell'azienda e l'addetto alla manutenzione della macchina sono sotto inchiesta. L'ipotesi è quella dell'omicidio colposo e della rimozione o omissione intenzionale di precauzioni contro gli infortuni sul lavoro.

Luna infatti è rimasta agganciata al rullo, finendo schiacciata nella macchina. Secondo la Procura sarebbe stata rimossa una saracinesca di protezione, meccanismo destinato a prevenire incidenti di questo tipo. "Speriamo di poter eseguire presto l'autopsia - spiega il procuratore capo Giuseppe Nicolosi -. Stiamo lavorando per capire cosa è andato storto". Due orditoi sono stati sequestrati in fabbrica: quello dell'incidente e un secondo per effettuare confronti tecnici. Il dipartimento di prevenzione e sicurezza sul lavoro dell'Asl Centro dovrà chiarire se il decesso di Luana sia avvenuto per malfunzionamento dei macchinari o per negligenza umana. Per la tragica morte di Luana venerdì è stato indetto uno sciopero.

