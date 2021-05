Mass Effect Legendary Edition - Content Mega-Release

In previsione dell’imminente lancio di Mass Effect Legendary Edition, BioWare ha rilasciato diversi contenuti divertenti per i fan, tra cui un mega-cut della colonna sonora di Mass Effect, un'esperienza unica per creare key art personalizzate e un download gratuito di contenuti bonus.

BioWare ha creato un'esperienza web che consente ai giocatori di personalizzare la propria grafica principale di Mass Effect Legendary Edition. Gli Shepard nuovi così come i veterani potranno scegliersi i propri compagni di squadra, la propria visione morale e persino la location chiave per creare la propria key art personalizzata da condividere con gli amici o sui social media; potranno inoltre utilizzare il randomizer per dare vita a miliardi di combinazioni. Le immagini possono essere scaricate in diversi formati, tra cui il 4K, oltre che a grandezza di copertina per i giocatori che desiderano personalizzare le copie fisiche del videogioco! L'esperienza web è disponibile qui.





Per i fan alla ricerca di ritmi dell'era spaziale per pilotare la Normandy, BioWare ha creato un lungo video di 88 tracce con la colonna sonora di tutti e tre i videogiochi della trilogia, che include tre pezzi artistici personalizzati realizzati esclusivamente per l'occasione. Contiene anche la canzone "Resynthesis", una novità per la Trilogia di Mass Effect. Entra nello spirito di Mass Effect con i più grandi successi della colonna sonora della serie qui.

Bioware ha pubblicato infine una quantità considerevole di contenuti bonus precedentemente disponibili tramite le edizioni Deluxe di Mass Effect 2 e 3, che i fan possono ora scaricare gratuitamente. Questo rilascio di contenuti contiene 88 tracce musicali provenienti dall’intera trilogia, tra cui Resynthesis, 2 libri di arte digitale, 2 fumetti digitali e una litografia digitale della Normandy in azione. Questo download di contenuti bonus è disponibile qui.

Mass Effect Legendary Edition verrà lanciato il 14 maggio.