Deborah Vecchi presenta Bella 29, il suo nuovo singolo

È uscito ieri 18 aprile 2021, “Bella 29”, il primo video ufficiale della cantante Deborah Vecchi, con il quale punta a farsi notare nel contesto musicale italiano.

Il brano rappresenta il rapporto dell’artista con il mondo attuale in tutte le sue forme e sfaccettature ad iniziare proprio dal protagonista nella sua introspezione, che nella stessa trova la sicurezza. Nei suoi pensieri vede l’amore che da lontano si avvicina, la vita viene accolta nelle sue difficoltà. Il testo di Tiziano Jannacci mostra la debolezza delle persone che per divertirsi usano mezzi illeciti, e vorrebbe - con un grido di speranza - poter cambiare il mondo giocando proprio con i tasti del destino.

Il video è un meraviglioso reel che ritrae l’elegante artista in una sensuale camera d’albergo, un tocco di femminilità che non cade nel banale. Filmato da Roberto Manfredi e Luca Gatti, con la mano di Francesca Tagliarino nell’editing.

La voce di Deborah è accompagnata da un tappeto di note musicali creato da Sal Di Martino e Fabrizio Saullo, che ha curato anche l’arrangiamento, il mixaggio ed il master presso SaulStudio Milano.

Cosa avrà in serbo per noi questa artista pop italiana nei prossimi singoli?

Lo scopriremo molto presto. Ma intanto, in attesa del remix in chiave reggaeton previsto per maggio – e destinato a divenire un vero e proprio tormentone estivo - gustiamoci “Bella 29”!

Guarda e Iscriviti ? https://youtu.be/-xvCfGp_8Sk

Ascolta ? https://open. spotify.com/track/ 4WHmmvKw7MxrX02Dftlhoi

Facebook ? https://www.facebook.com/ deborah.vecchi/

Instagram ? https://www.instagram.com/ deborah.vecchi/

Acquista ? https://fanlink.to/fdBR

BIO:

Deborah Vecchi è una cantante, autrice, interprete e dj.

Nasce vive e cresce nella periferia di Milano, seppur di origine emiliana.

Amante della musica da sempre, inizia a studiare presso l'Accademia della Voce e del Pianoforte, come cantante. Contemporaneamente lavora nei migliori club a Milano e a Ibiza come ballerina e immagine, appassionandosi sempre più anche alla consolle, al mondo dei dj e alle loro performances, divenendo poi lei stessa dj & live singer tre anni fa, collaborando anche come cantante con dj produttori in vari featuring.

Nel 2016 grazie alla sua somiglianza fisica e vocale ricercata, fonda la band “Why Amy? - Amy Winehouse Tribute Show”, esibendosi in varie tappe europee, per far rivivere e ricordare al meglio la straordinaria cantante londinese scomparsa prematuramente.

Nel 2018 inizia a far parte di un trio sperimentale chiamato “Mondi Sospesi”, in cui crea con i musicisti, interpreta e canta inediti in italiano.

Nel 2020 in collaborazione con Tiziano Jannacci, cugino di Enzo Jannacci e autore del testo, Deborah interpreta il brano pop italiano "Bella 29", disponibile da pochi giorni su tutte le piattaforme digitali insieme al video, di cui è prevista anche l'uscita del remix per l'estate 2021.

