Gianfranco GFN presenta All Night Long, il suo nuovo singolo

È uscito lo scorso 19 marzo 2021, “All Night Long”, il nuovo singolo del chitarrista compositore Gianfranco GFN, ormai da tempo affermatosi nel contesto musicale internazionale.

Il brano è un invito a cogliere la vita in tutte le sue forme e sfaccettature ad iniziare proprio dalle storie d’amore, che non sempre sono facili.

Il video è un meraviglioso one take di una sessione studio dove traspare tutta l’arte e la passione per la musica.

Gianfranco ha da poco inciso il suo ultimo album, del quale ci presenta “All Night Long” - altro singolo dopo il fortunato “Why” - che vede le incantevoli voci di Florence Chitacumbi e Paula Bright accompagnate da un tappeto di note musicali creato dallo stesso Gianfranco GFN alla chitarra, David Caraccio al basso, Davide Longo alla batteria e Christian Chopard alle tastiere. Il testo è stato curato personalmente da Alan Jackson.

La carriera discografica di Gianfranco ha origine nel lontano 2011 con il disco “Linea”, seguito nel 2014 dall’EP “Interlude”, per poi arrivare al 2016 alla produzione di “DownTown In Person” e concludersi con “Ca’giazz”, nel 2019. Cosa avrà in serbo per noi questo artista dalle influenze jazz, blues, bossa e funk?

Lo scopriremo molto presto, ma intanto: “All Night Long”!

Acquista ? https://gianfrancogfn. bandcamp.com/releases

Ascolta ? https://open. spotify.com/album/ 7bhORrSV4MSBaoQLxPUPeJ

Guarda e Iscriviti ? https://youtu.be/RmLTA2GkdnM

