Wonder Boy: Asha in Monster World - Uscita il 28 maggio su PS4/Switch

ININ Games e STUDIOARTDINK sono lieti di annunciare l'uscita ufficiale di Wonder Boy: Asha in Monster World in versione fisica e digitale per Nintendo Switch e PS4 sarà il 28 maggio 2021 in Nord America, Europa e Australia.

Le edizioni fisiche per Nintendo Switch e PlayStation 4 saranno disponibili a € 39,99 / $ 39,99 / £ 34,99 e includeranno esclusivamente l'originale Monster World IV.

Le versioni digitali Switch e PS4 saranno disponibili in UE e USA attraverso gli store online a € 34,99 / $ 34,99 / £ 31,49 (GBP da confermare). Inoltre, la versione Steam uscirà un mese dopo il 29 giugno. Il gioco sarà disponibile per € 34,99 / $ 34,99 / £ 31,49 (GBP da confermare) su Steam. Le versioni digitali non includeranno il gioco originale.

Edizioni fisiche limitate ed esclusive

Tre edizioni limitate per Switch e PS4 possono essere preordinate su Strictly Limited Games. Tutte e tre le edizioni includono l'originale Monster World IV:

L'edizione limitata è disponibile per € 39,99 e include manuale a colori e box art reversibile.

La Collector's Edition include la Monster World Map, 2x colonne sonore (Original & Remix), Artbook, un Pepelogoo Squishy Ball e altro ancora (€ 99,99).

La Mega Collector's Edition celebra le origini del gioco e include tutto dalla CE la statuetta di Asha e Pepelogoo (18 cm / 7,1 "), Asha Pixel Pin, un adesivo in vinile per la tua console e altro ancora (179,99 €)

