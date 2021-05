Wonder Boy: Asha in Monster World Recensione PS4 Pro

Essere fedeli all'originale non sempre è un bene...

Oggi voglio parlare del remake di Monster World IV, un grande titolo del passato. Un franchise pubblicato da Sega e sviluppato da Westone Bit Entertainment con il nome Wonder Boy per Arcade nel 1986. Il gioco ebbe così tanto successo che negli anni ha generato diversi sequel, due compilation e due remake. Oggi è il turno di questo remake di Monster World IV - oggi chiamato Wonder Boy Asha in Monster World - che uscì nel 1994 per Mega Drive. Dopo svariate ore di gioco ecco cosa penso di questa nuova versione.

Storia & Gameplay

Asha, la protagonista, deve salvare i quattro spiriti elementali scomparsi per far tornare la pace nel regno. Per fortuna non è sola, ad accompagnarla ci sarà il suo nuovo compagno, uno speciale Pepelogoo blu. La storia del gioco rimane fedele all'originale del 1994. Purtroppo, non aspettatevi molto dal comparto narrativo o resterete delusi. Infatti, il titolo è un puro action/platform. Inizialmente si dovrà superare un tutorial che serve a far prendere confidenza con la giocabilità e con il level design. Solo quando Asha arriva nella città di Rapadagna, inizia veramente l'avventura. Qui c'è una sorta di quartier generale della protagonista. Infatti, tra un livello e un altro, si dovrà passare sempre da qui per vedere se qualcosa è cambiato. Ma anche per interagire con altri personaggi, comprare armi, accessori o trovare key che sbloccano nuovi livelli.

Ogni volta che si progredisce e si sblocca un nuovo livello, si passa dal tempio dove ci sono i portali elementali che permettono di avanzare nel mondo successivo. I mondi rappresentano i diversi elementi, quindi meglio acquistare i potenziamenti e gli scudi necessari per affrontarli. Asha, oltre che a proteggersi, può anche attaccare con una sciabola. I colpi per atterrare un nemico dipendono dal potere che la spada ha equipaggiato. C'è anche un Colpo Magico che, per essere caricato, ha bisogno di un numero diverso di attacchi. Si tratta di un colpo molto potente per atterrare i nemici più forti. Se si vogliono cercare i collezionabili come gocce di vita, forzieri, denaro ecc, si dovrà tornare spesso indietro nei livelli e guardare ad ogni angolo. Se invece interessano i Trofei ce ne sono un totale di 21; la maggior parte si sbloccano completando i livelli, altri facendo particolari azioni.

Per quanto riguarda il gameplay, se paragonato con gli altri capitoli, ora è più simile ad un action game, con fasi platform che via via diventano sempre più complessi. Negli ultimi livelli il consiglio è quello di salvare spesso. Per i rompicapi ci aiuterà il fidato Pepelogoo che potremo usare anche come piattaforma su cui saltare ecc. Qui entra in ballo la giocabilità che, se pur godibile, non è stata affinata abbastanza per questo remake.



Realizzazione tecnica

Wonder Boy Asha in Monster World è stato realizzato tutto in 3D anche se il gioco ha un'impostazione bidimensionale. Gli scenari sono coloratissimi e tutto gira fluido e liscio. Tuttavia, soffre di uno stuttering quasi onnipresente e la tecnica del cel shading usata per realizzare Asha non è del tutto impeccabile. Anche il desing dei livelli ha un po' deluso con gli sfondi quasi tutti uguali. Attenzione, questo non vuol dire che è brutto, tutto risulta abbastanza godibile ma sicuramente si poteva fare uno sforzo maggiore. Un plauso invece va fatto alla colonna sonora che è stata migliorata con musiche molto belle.

La versione digitale di Wonder Boy: Asha in Monster World può essere acquistata negli store Nintendo e Sony - ma non contiene Monster World IV - ed è pubblicata da STUDIOARTDINK.

La versione fisica di Wonder Boy: Asha in Monster World contiene Monster World IV ed è pubblicata da ININ Games.

Conclusioni

Wonder Boy Asha in Monster World è un buon titolo che diverte e intrattiene senza far gridare al miracolo. Bello da vedere, coloratissimo e fluido in grado di far divertire per circa 5 ore. Peccato per il comparto tecnico non rifinito a dovere che non lo fa emergere se paragonato ad altri titoli simili. Consigliato principalmente ai fan degli anni '90; tra qualche tempo, se il prezzo sarà scontato, l'acquisto è consigliato a tutti.

Voto 8/10

