Apex Legends: Origini: mostrate le abilità di Valkyrie

Il 4 maggio arriverà su PC e console Apex Legends : Origini , che introdurrà la nuova Leggenda Valkyrie. Determinata a costruire un proprio percorso Valkyrie, con il suo ventaglio di abilità uniche, è pronta a scrivere la storia e a fare in modo che chiunque ricordi il suo nome negli Apex Games.









Le abilità di Valkyrie in Origini, dalla “Passiva” alla “Ultimate”, sono le seguenti:

? Passiva: Vtol Jets - Usa il jetpack di Valkyrie per riposizionare o raggiungere luoghi sopraelevati quando sei alla ricerca dei nemici. Il carburante del jet sarà limitato, ma si ricaricherà nel corso del tempo ? Tattica: Missile Swarm - Spara uno sciame di mini-razzi che danneggiano e disorientano il nemico ? Ultimate: Skyward Dive - Prendi il volo per riposizionare lunghe distanze sulla mappa con la possibilità che i compagni di squadra si uniscano

Apex Legends: Origini presenterà anche una nuova modalità 3v3 di cambio permanente del videogioco - Arene, il mortale e potente Arco Bocek, un aggiornamento della mappa di Olympus, un nuovo Pass Battaglia e altro ancora quando verrà lanciato il 4 maggio su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam.

