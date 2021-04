Apex Legends: Origini - Trailer di gioco e aggiornamenti delle mappe

Il 4 maggio arriverà Apex Legends : Origini , con una nuova modalità permanente 3v3, la Leggenda Valkyrie, un’arma inedita, aggiornamenti delle mappe e altro ancora. Per prepararsi alla battaglia, Respawn Entertainment ha rilasciato un trailer che mostra tutta l’azione che si svolgerà in Apex Legends : Origin,









Di seguito, uno spaccato dei nuovi contenuti di Apex Legends: Origini:

? Nuova modalità 3v3 - Arenas: in Arenas i giocatori potranno affinare le loro abilità negli stretti confini delle nuove mappe rotanti, tra cui Party Crasher e Phase Runner. A ogni round, vinto o perso che sia, le squadre potranno sfruttare i loro punti di forza scegliendo un nuovo loadout; i giocatori saranno inoltre in grado di guadagnare e utilizzare materiali da lavoro per migliorare le opzioni tra i round. Arenas presenterà inoltre eventi e premi dedicati, e aiuterà i giocatori a ottenere i livelli del Pass battaglia. ? Nuova Leggenda - Valkyrie: con un jetpack forgiato dai resti del Titano Northstar di Viper, Valkyrie avrà l’abilità di volare momentaneamente sopra il campo di battaglia e, quando sarà il momento di piombare a terra per uccidere, potrà scatenare uno sciame di missili per danneggiare e disorientare il suo nemico. Se le cose si faranno particolarmente avvincenti, Valkyrie sarà facilmente in grado di impiegare il suo Ultimate per una rapida fuga verso il cielo. Questa nuova Leggenda entra negli Apex Games con qualcosa di cui dare prova. ? Nuova arma - L'arco di Bocek: Arma potente e mortale, il nuovo arco di Bocek può infliggere danni enormi se si è abbastanza abili ad impugnarlo. I giocatori dovranno colpire tempestivamente per adoperarlo al meglio e per ottenere il massimo dell’efficacia, caricando i colpi perché abbiano il massimo impatto. Non una reliquia antica, il Bocek Bow consente ai giocatori di aumentare la sua efficacia con due slot hop-up: Deadeye's Tempo, che consente un'estrazione più rapida quando si spara a un ritmo perfetto, e Shatter Caps, che fa scoppiare le frecce quando vengono sparate, diffondendole come un colpo di fucile. ? Aggiornamenti della mappa di Olympus: le cose si fanno interessanti su Olympus quando una nave di malviventi si attracca sulla mappa, portando con sé una pianta viscosa e parassita di origine sconosciuta. L'infestazione offrirà nuove posizioni di rilascio, linee di vista modificate e altro ancora a quest'arena immersa nel cielo.

Apex Legends: Origini presenterà anche un nuovo Pass Battaglia che offrirà ricompense uniche come gli Apex Packs, XP Boosts e nuove armi e skin per le Leggende quando verrà lanciato il 4 maggio su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam.

