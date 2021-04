PANINI presenta Pokémon - Il Magazine Ufficiale

IN OCCASIONE DEL 25° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA

DEL FENOMENO MONDIALE, PANINI MAGAZINES PRESENTA

IL MAGAZINE UFFICIALE DEDICATO AI MITICI…

POKÉMON

Nel 1996, tanti piccoli mostriciattoli colorati facevano per la prima volta la loro comparsa in un videogioco, per poi conquistare nel corso degli anni il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. Per questo, in occasione del 25° anniversario del fenomeno Pokémon, da giovedì 29 aprile, grazie a Panini Magazines, arriva in edicola Pokémon – Il Magazine Ufficiale, la prima rivista ufficiale dedicata al fantastico mondo di Pikachu, Ash e dei loro amici!





All’interno di ogni numero, tanti giochi che vedono protagonisti i Pokémon più amati, da Sobble a Charmander, divertenti quiz e curiosità per gli appassionati della serie animata e dei videogiochi, con schede sui personaggi, storie da leggere tratte direttamente dagli episodi televisivi e molto altro ancora. Non solo, in regalo con ogni numero ci saranno due bustine di card appartenenti all’ultima espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, uno dei capisaldi imprescindibili per i fan.

Nel primo numero del magazine, i lettori potranno scoprire con un test se hanno la stoffa per diventare dei veri Allenatori, colorare i loro Pokémon preferiti, staccare un imperdibile poster da collezione e leggere la storia Tutti i Pokémon tranne Mew! tratta dalla serie TV Esplorazioni Pokémon.

Il costo del magazine, che si troverà ogni 2 mesi in edicola e online su Panini.it, è di 4.90 euro (con il gadget in allegato).

Una festa che dura tutto l’anno quella per i Pokémon! Per celebrarli al meglio, il primo appuntamento con Pokémon – Il magazine ufficiale è dal 29 aprile in edicola e su Panini.it!

