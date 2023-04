PUBBLICATO IL MAGAZINE UFFICIALE DI FARMING SIMULATOR

FARMING SIMULATOR MAGAZINE: GIANTS SOFTWARE PUBBLICA



Farming Simulator arriva anche in edicola! Infatti, l’editore e sviluppatore GIANTS Software annuncia il lancio immediato del magazine ufficiale di Farming Simulator. In una selezione di paesi, inclusa l’Italia, il magazine è disponibile anche in edicola, mentre la versione digitale è disponibile sul sito di Farming Simulator.FAMILY-FRIENDLY, DIVERTENTE E DEGNO DI NOTACon 52 pagine in totale, i creatori della famosa serie a livello mondiale riportano informazioni sulle nuove uscite, come ad esempio Farming Simulator 23, appena annunciato, e danno suggerimenti e trucchi degli esperti del gioco. Soprattutto, i fan della serie possono godere delle collezioni dei migliori mod generati dagli utenti e testati dallo sviluppatore, disponibili per il download in Farming Simulator 22.Inoltre, i lettori potranno conoscere meglio gli influencer di Farming Simulator, così come i dipendenti di GIANTS Software, attraverso delle interviste personali, e potranno scoprire nuovi modi per immergersi al meglio nel gioco grazie alle recensioni più tecniche relative alle periferiche di gioco disponibili. Sono inclusi nel magazine anche gli aggiornamenti sugli eventi internazionali, a cui partecipa la società, e news sulla Farming Simulator League. Ogni uscita contiene un omaggio speciale. Incluso nella prima uscita c’è un codice per scaricare il classico trattore Porsche Diesel Junior 108 per Farming Simulator 22.DISPONIBILE IN 12 PAESI E 6 LINGUE“Uno dei punti di forza del marchio Farming Simulator è la straordinaria presenza a livello retail combinata all’ottima risposta delle vendite,” ha commentato Christian Ammann, CEO di GIANTS Software. “Noi investiamo costantemente su questo aspetto. Non solo aumentiamo la nostra brand visibility con un magazine di livello per il nostro target più giovane, ma offriamo anche ai nostri fan la fantastica opportunità di condividere con noi la loro passione per Farming Simulator in un modo completamente nuovo.”GIANTS Software crea e pubblica questo magazine di 52 pagine in sei lingue per dodici paesi, compresi Germania, Polonia, Francia e Italia. “Siamo entusiasti di espandere le nostre attività come editore,” aggiunge Boris Stefan, Head of Publishing. “Con tutti i nuovi prodotti che lanceremo, offriamo ai nostri fan e a quelli futuri un universo in continua espansione.”Il magazine ufficiale di Farming Simulator è da oggi disponibile con la prima uscita nelle edicole e come edizione digitale sullo shop ufficiale di GIANTS Software tramite il sito farming-simulator.com. La seconda uscita è prevista per l’estate.Farming Simulator 22 è disponibile per PC, Mac, PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One. È disponibile anche un Year 2 Season Pass, che include quattro pack aggiuntivi e un’espansione – i fan potranno risparmiare il 30% rispetto all’acquisto separato.Farming Simulator 23, una nuova versione mobile, verrà rilasciata il 23 maggio 2023. Preordini per Farming Simulator 23: Edizione Nintendo Switch disponibile nei negozi selezionati e sul Nintendo eShop. Le versioni mobile per i device iPhone, iPad e Android saranno disponibili rispettivamente nell’App Store e su Google Play.

