Hearthstone introduce i Verrospino in Battaglia e i Mazzi Preforgiati

Il prossimo aggiornamento di Hearthstone porterà un nuovo tipo di servitore in Battaglia e introdurrà i Mazzi Preforgiati! I Verrospino sono un nuovo tipo di servitore che porterà con sé 17 nuovi servitori, 3 nuovi eroi e una nuova meccanica. I Mazzi Preforgiati permetteranno a chiunque di arricchire la propria collezione per le modalità con mazzi costruiti. La patch 20.2, che introduce questi cambiamenti, verrà pubblicata il 4 maggio!

NUOVO AGGIORNAMENTO PER LA BATTAGLIA (4 maggio)

Ecco un nuovo tipo di servitore per la Battaglia, il primo esclusivo di questa modalità: i Verrospino!

Nuova meccanica della Battaglia, le Gemme del Sangue (Magie che forniscono +1/+1 a un tuo servitore)

3 nuovi eroi e 17 nuovi servitori

Xyrella - Verso la Luce (2) Seleziona un servitore nella Locanda di Bob da mettere nella tua mano. Imposta le sue statistiche a 2.

Oratore della Morte Spinanera - Vincolo del Sangue (Passivo) Dopo che hai potenziato la Locanda di Bob, ottieni 2 Gemme del Sangue.

Vol'jin - Scambio Spiritico (0) Seleziona due servitori. Scambia le loro statistiche.

MAZZI PREFORGIATI (4-25 maggio)

Aggiunti permanentemente un mazzo completo di una classe di tua scelta alla tua collezione con i nuovi Mazzi Preforgiati! I Mazzi Preforgiati saranno disponibili per l'acquisto attraverso il negozio di gioco e quello online per un periodo di tempo limitato a 19,99 €; limite di uno per account.

Per ulteriori dettagli sui Mazzi Preforgiati e sui Verrospino in arrivo in Battaglia, dai un'occhiata al blog:

https://news.blizzard.com/it- it/hearthstone/23665633/ arrivano-i-verrospino-in- battaglia-e-i-mazzi- preforgiati

