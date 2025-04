PER GLI ANIMALI È TUTTO! DONA IL 5XMILLE ALLA LEGA ITALIANA DIFESA ANIMALI E AMBIENTE

“Aiutare gli animali in difficoltà” è la missione della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, l'associazione fondata e presieduta dall'on. Michela Vittoria Brambilla. Ma è una missione alla quale possono partecipare tutti, con un semplice gesto, destinando a LEIDAA il 5xmille nella dichiarazione dei redditi. Non costa nulla a chi dona, ma per gli animali significa tutto.

I fondi raccolti, infatti, servono per contrastare l’abbandono e il randagismo, per finanziare il soccorso, la cura, il ricovero e la sterilizzazione degli animali vaganti e in difficoltà, ma anche e per sostenere l’azione dei duemila volontari impegnati nel servizio “LEIDAA per emergenza Covid-19” che, da più di un anno, assistono migliaia di famiglie colpite dal Covid in tutta Italia, portando i cani a passeggio, dal veterinario e provvedendo a tutte le altre esigenze dei quattrozampe finché i loro amici umani sono malati o in quarantena. Se i proprietari sono ricoverati in ospedale, i volontari danno un tetto a tutti gli animali e li accudiscono. Nei casi più drammatici, s’impegnano per trovare agli “orfani” una nuova famiglia che li ami per sempre. Intanto c’è bisogno di cibo, medicinali, cure specialistiche, dispositivi di protezione individuale, staffette.

Sostenere i costi vivi delle nostre attività e del servizio LEIDAA per emergenza Covid-19 è molto semplice. Nella dichiarazione dei redditi basta cercare la scheda “Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF”, nel riquadro “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, mettere la firma e inserire il codice fiscale della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente: 02692940139.

Se potessero parlare, anche i nostri amici a quattro zampe direbbero: “Grazie”.

