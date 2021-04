Quale outfit per una cena elegante? Idee e consigli

Quando si riceve un invito per una cena elegante il primo pensiero va alla scelta dell’outfit. La mise va scelta con attenzione, curando tutti i dettagli in funzione del contesto e della location in cui si terrà la cena. Ovviamente il primo consiglio è quello di rispettare le forme del proprio corpo. Questo è il primo segreto per poterlo valorizzare al meglio con i giusti capi di abbigliamento ed evitare così di sembrare goffe e malvestite.

Altra regola fondamentale da seguire è quella del bon ton. Le scollature troppo profonde vanno, infatti, evitate. Questo vale per qualunque tipo di occasione formale e, quindi, anche in occasione di una cena elegante. Ricordate infatti che scollature osé o abiti troppo appariscenti non contribuiranno a farvi apparire più eleganti ma attireranno troppo l’attenzione con il rischio di risultare volgari agli occhi degli altri commensali.

Occhio poi alla scelta del colore. Il nero, ad esempio, fa sempre tendenza ed è perfetto in ogni occasione. Quindi, in occasione di una cena elegante, non rinunciate ad un capo in nero: che sia un vestito, un blazer, un cappotto o ancora un accessorio, un elemento in nero si adatterà a qualunque outfit.

Un esempio? La tuta da sera di cui si parla su Lanacaprina. Si tratta di un capo d’abbigliamento perfetto per le cene eleganti per essere davvero al top. Per quanto riguarda le lunghezze degli abiti, quest’anno possiamo scegliere tra due opzioni, entrambe molto fashion. Nel primo caso si tratta della lunghezza midi o mini, di cui vi abbiamo parlato poco tempo fa. Questa lunghezza sta cambiando le regole della moda, introducendo all’interno delle collezioni uno stile differente che fino ad oggi era sempre stato bistrattato, ed etichettato come “da matrona” e poco fashion.

L’altra scelta, invece, è già più conosciuta, e sicuramente più femminile, ovvero l’extra lungo. Da parecchio tempo, troviamo all’interno dei più famosi negozio di moda (anche low cost) abiti chilometrici, perfetti per creare un look da diva. Questo tipo di vestiti possono essere indossati durante le cerimonie, se realizzati in un tessuto elegante.

Ovviamente bisogna prestare attenzione ai dettagli come il trucco ed i gioielli da indossare per la cena elegante. Con un rossetto rosso e un filo di eyeliner. Essere eleganti non significa solamente scegliere i giusti capi ma, quasi sempre, è anche un questione di portamento e di modo di essere. Essere eleganti significa anche mostrarsi sicure di sé stesse ed essere consapevoli del proprio valore.

Potrà sembrarvi banale ma, credeteci, un velo di rossetto rosso in un'occasione elegante può fare la differenza: è un’icona di per sé, rende più piene le labbra, ingrandisce il sorriso e fa apparire i denti più bianchi. Provare per credere.

Altre News per: qualeoutfitcenaeleganteideeconsigli