È tempo di un nuovo gioco in Apex Legends: Origini

La gang è tornata! L'ultimo trailer di Apex Legends pubblicato da EA e Respawn Entertainment invita tutte le Leggende a consolidare il proprio status di campione in Apex Legends: Origini in uscita il 4 maggio. Con un po’ di brutalità underground il titolo riporterà le Leggende dove tutto è iniziato e metterà alla prova i giocatori, che dovranno dimostrare il proprio valore nell'arena. Valkyrie, la nuova Leggenda, può possedere il cielo e far piovere missili sui suoi nemici; ogni personaggio, tuttavia, gode di un ventaglio di mosse fantasiose e abilità punitive a sua disposizione. È quindi arrivato il momento di una serie completamente nuova degli Apex Games.









Apex Legends è un videogioco free-to-play disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam.