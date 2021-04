Oscar 2021, miglior film è Nomadland : Migliori attori McDormand e Hopkins

L'alla 93/a edizione dei premi va adi Chloé Zhao. Statuetta è per i produttori. A ritirare il premio, oltre la regista, il cast della pellicola, che ha fatto vincere a Chloé Zhao anche per la migliore regia. Il film racconta la comunità nomade che si riprende gli ampi spazi americani intorno a un fuoco o a un mercatino del riciclo. Il premio è stato dedicato alla comunità di nomadi, "alla loro resilienza e gentilezza".

Migliori attori McDormand e Hopkins

L'Oscar per la miglior attrice protagonista va a Frances McDormand per 'Nomadland'. "Non ho parole, la mia voce è la mia spada. Sappiamo che la spada è il nostro lavoro e a me lavorare piace. Grazie per averlo riconosciuto", ha detto ritirando la statuetta, la terza per l'artista 63enne, confermata tre le migliori della sua generazione. Oscar per il migliore attore protagonista a Anthony Hopkins per 'The Father Nulla è come sembra'. L'attore non era presente nè collegato, e a ritirare la sua statuetta è stata l'Academy.

L'Oscar per la miglior canzone originale alla 93ma edizione dei premi va a "Fight for You" dal film "Judas and the black Messiah". Music by H.E.R.e Dernst Emile II; Lyric by H.E.R. e Tiara Thomas. Nessun premio a Laura Pausini candidata in questa categoria con il brano "Io sì/Seen" per "La vita davanti a sé" di Edoardo Ponti.

Oscar 2021, miglior colonna sonora a "Soul"

"Soul", prodotto dalla Pixar, vince anche l'Oscar per la miglior colonna sonora originale. Ha trionfato anche come miglior film d'animazione. E' la storia di un aspirante musicista jazz in bilico tra la vita e la morte. Diretto da Pete Docter e Kemp Powers, è il primo film della Pixar con protagonista un afroamericano, che nella versione originale ha la voce di Jamie Foxx.

Oscar 2021, premiata coreana Yuh-Jung Youn

Oscar per la migliore attrice non protagonista alla star del cinema coreano Yuh-Jung Youn per "Minari". "Come posso battere Glenn Close?" così ha detto l'attrice coreana,73 anni, vincitrice della statuetta. "Non possiamo competere tra noi - ha detto - ho semplicemente avuto più fortuna di voi. Forse è un segno di ospitalità per una signora coreana"

Oscar 2021, miglior regia a Chloé Zhao

L'Oscar per la miglior regia alla 93ma edizione dei premi va a Chloé Zhao per Nomadland. E' la seconda donna a vincere la statuetta e la prima asiatica. "Questo premio - ha detto la regista va a tutti quelli che hanno il coraggio di tenere fede alla bontà che c'è in se stessi e negli altri,

