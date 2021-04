Sabrina Soster : La piccola Ylenia vuole solo sua mamma

Ha lasciato per anni un uomo violento, le hanno portato via la figlia, è stata denunciata e posta agli arresti domiciliari. Sembra un'incredibile storia di sfortuna tratta da una fiction straziante.

Ma è tutto vero, è quanto accaduto a Sabrina Soster. La storia si svolge a Priverno, in provincia di Latina. Sua figlia di 10 anni, Ylenia, è attualmente ospitata in una casa famiglia per ordine del Tribunale per i minorenni. Soster è agli arresti domiciliari dal 16 febbraio. Ma poiché non ha reddito, non avrà nemmeno più una casa e dovrà andare in prigione. Tutto accade a causa delle accuse che la stessa donna spiega sul suo account Facebook così: “Sono agli arresti domiciliari, in seguito alla denuncia per stalking a mia figlia fatta dalla sua tutrice, perché ho dimorato da settembre a dicembre a Priverno, pur di salutarla ad entrata ed uscita di scuola e dimostrarle che sua madre non l’ha abbandonata”.

L'ultima email di Sabrina Soster : Mia figlia Ylenia... dopo AVER CERCATO DI BUTTARSI DALLA FINESTRA... settimana scorsa presa in giro dai compagni, HA BUTTATO GIÙ UNA PORTA A CALCI ! FA TANTE ASSENZE a scuola e NON PUÒ DIRE il perché ! MA COSA IMPORTA ALLA TUTRICE e AI GIUDICI, se Ylenia È DISPERATA SENZA SUA MADRE ?! MEGLIO TAPPARE LA BOCCA ALLA MADRE, VERO ?? MA COME SONO BRAVE QUELLA PRESIDE E QUELLE MAESTRE A COPRIRE TUTTO ! A LATINA SCALO, invece, la PRESIDE FECE DENUNCIAalla Procura minorile e mi FECE STRAPPARE mia figlia ! Sta peggiorando sempre di più e intanto io non conto niente e mi hanno bloccata agli arresti domiciliari, per aver denunciato tutto ! Stanno aspettando una tragedia ? Come mai a Priverno i genitori stanno tutti zitti, mentre qui a Latina scalo raccolsero firme, per mandare via Ylenia dalla classe ? Non trovo un avvocato con le pal** ! (E non mi nominate chi mi usa solo per fare post su Facebook). In udienza 19 aprile avvocato d'ufficio ha fatto scena muta al Tribunale di Latina ! LO SCHIFO PIÙ ASSOLUTO Ylenia vuole LA SUA mamma!

