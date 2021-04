Chi è Frida Bollani con il papà Stefano in Tv

Il 23 aprilesuonerà con la figlia. Il musicista, in onda alle 20.20 su Rai3 con la compagna Valentina Cenni, ospiterà la figlia, talentuosa musicista, per una puntata davvero speciale in cui inevitabilmente una sfumatura intima si aggiungerà alla consueta cornice del programma. Ad annunciare la partecipazione diin Via dei Matti numero 0 è sua madre Petra Magoni.

Magoni e Bollani si sono conosciuti nel 2000 e hanno avuto una lunga relazione, dalla quale sono nati i due figli, Leone e Frida, ciechi dalla nascita. Pianista e cantante, musicista molto precoce, nonostante la giovane età vanta già un ricco curriculum fatto di importanti collaborazioni e numerose esibizioni come ospite di orchestre, musical e concerti dei suoi genitori.





Frida Bollani Magoni nasce in Versilia nel 2004, inizia a studiare pianoforte all'età di 7 anni, imparando la notazione musicale in Braille dal maestro Paolo Razzuoli. Negli ultimi anni hai collaborato più volte come pianista e cantante con l'Orchestra dell'Opera di Massimo Nunzi, con la quale si è esibita all'Auditorium Parco della Musica di Roma. E ancora è stata ospite del Premio Bianca D'Aponte al teatro di Aversa nel 2017 e alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Speciali 2018. Nel 2019 è andata sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, esibendosi al Premio Tenco di un duetto insieme a sua madre.

Una consuetudine è salire sul palco ed esibirsi, anche a sorpresa, insieme ai genitori, cosa che avverrà anche in Via dei Matti numero 0, uno dei programmi più seguiti della stagione televisiva per via La capacità di Bollani e Cenni di concentrare in poco più di venti minuti, ogni sera, un mix di cultura musicale e leggerezza servito in modo confidenziale, quasi domestico.

