Belen Rodriguez a Canzone segreta : Il cachet record pagato dalla Rai

Super ospite a Canzone segreta, Belen Rodriguez si è emozionata con la sua famiglia: quanto è costata la sua partecipazione? "record cachet". Belen Rodriguez sceglie con cura i suoi progetti e partecipa a un programma televisivo piuttosto che a un altro solo per buoni motivi: la qualità dello spettacolo, ovviamente, ma anche il compenso che riesce a ottenere.

Prima di ammirarla alle Maldive con Antonino Spinalbese, l'abbiamo vista da Serena Rossi: splendida in un vestito nero aderente, coda di cavallo e occhi lucenti, l'argentina si è commossa nel vedere la sua famiglia partecipare allo spettacolo cantando per lei e ha entusiasmato tutti con la sua genuina reazione. Ma quanto è costata la sua partecipazione? A fare i conti nelle tasche di Rodriguez è stato Alberto Dandolo per il settimanale 'Oggi' che parla di cachet record:

Per Belen Rodriguez si tratta di un momento d'oro. Recentemente è stata ospite de La Canzone segreta, fortunato programma della prima serata di Rai1 condotto da Serena Rossi. In viale Mazzini si dice che la showgirl argentina per questa partecipazione abbia ricevuto un record e sicuramente cachet fuori mercato. Di quale cifra astronomica stiamo parlando? Ah, dha saperlo...

Per Money.it, sembra che Belen Rodriguez sia valutata minimo 30mila euro per un'ora. Al Maurizio Costanzo Show, la Rodriguez ha rivelato in passato di guadagnare "da brava calciatrice" ma senza entrare troppo nei dettagli.

