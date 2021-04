Splendida Elettra Lamborghini... il vestito da 1300 euro : tutti gli outfit dell' Isola dei Famosi

Durante l'undicesima puntatadei, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi,Lamborghini si presenta in studio indossando unelegante e molto semplice. Praticamente indossa un abito che costa 1290e un paio di scarpe molto economiche della Primadonna Collection, che secondo il prezzo di listino costano intorno ai 60

Ma non è solo la Lamborghini a farsi notare in studio per il suo look, spetta anche a Tommaso Zorzi fare i conti con l'opinione del pubblico. Camicia coloratissima: è un capo firmato Bonsai, che costa 159 euro.

Ilary Blasi, invece, sceglie un total black: si tratta di un abito nero di Judy Zhang e delle scarpe di Casadei (che costano 750 euro). Una vera e sostanziale differenza di prezzo rispetto alle scarpe Elettra Lamborghini. Ma la padrona di casa fa subito notare agli spettatori un nuovo taglio di capelli. "Assomigliano a Vera?", Dice riferendosi al concorrente che si trova in Honduras.

Nella puntata di ieri sono entrati quattro nuovi naufraghi Manuela Ferrera, Rosaria Cannavò, Matteo Diamante ed Emanuela Tittocchia (che sono stati ribattezzati gli alpinisti). Non si sa ancora quando Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez, che - secondo le ultime indiscrezioni - dovrebbe arrivare molto presto in Honduras. Nel frattempo, i nuovi arrivati scelgono di sfidare Fariba. Vincono e conquistano il fuoco.

