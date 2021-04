Pordenone : Sacerdote ruba al supermercato integratori alimentari

Sono le 18 circa del 21 aprile, quando un prete entra in un supermercato di Maniago, vicino a Pordenone. Il Sacerdote di fede ortodossa, un uomo di 44 anni di origine rumena, avrebbe tentato di portare illegalmente con sé alcune confezioni di integratori alimentari. Il Sacerdote ha cercato di superare i controlli del personale del supermercato A&O nascondendo la merce rubata nelle sue tasche, ma è stato scoperto poco dopo.

La polizia ha fermato l'uomo nel parcheggio del locale. Ma il Sacerdote sarebbe un recidivo: dalle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza è emerso che l'uomo era già evaso alla cassa con vari oggetti di scarso valore nei giorni precedenti. Cleptomania semplice e incontrollabile? Un peccato come un altro, di poca importanza, da perdonare con la misericordia cristiana? Non secondo il direttore del negozio della catena guidata da Selex. La donna ha detto: "Al vizio del furto potresti aggiungere qualche altro delitto patrimoniale".

Il quarantaquattrenne potrebbe essere un abile truffatore, che usa l'abito talare per mascherare i sospetti. Avrebbe infatti chiesto anche qualche donazione in denaro ai passanti, vicino al supermercato, per alcune opere di beneficenza in realtà inesistenti. Difficile dirlo: il prelato non ha opposto resistenza all'arrivo dei Carabinieri.

