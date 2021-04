Elisa Isoardi al posto di Barbara d’Urso? All’ Isola sono rinata

non perde il sorriso e, tornata in Italia, pensa al suo futuro professionale dopo le sue esperienze nel mondo dei talenti e dei reality. Un futuro che secondo indiscrezioni non è più sinonimo di Rai, sua casa sin dal suo esordio nel 2005, ma di Mediaset.

"All'Isola sono rinata", è il titolo della copertina di Oggi con una Isoardi in gran forma dopo la breve ma intensa partecipazione al reality condotto da Ilary Blasi. E a proposito di conduzione, è arrivato il momento per Elisa di tornare a dirigere, quello che sa fare e che ha fatto per 15 anni in quel di Rai1. Quello è ormai il passato, il presente e il futuro sembra essere Canale 5.

Tra le ipotesi che verrebbero vagliate dai dirigenti Mediaset c'è il Mattino 5 Weekend, che si accenderebbe la mattina del weekend, come lo stesso Mattino 5. Visti i grandi dati della coppia Vecchi-Panicucci, non sembrano esserci motivi per un cambiamento, almeno per ora. L'altra ipotesi, riporta il settimanale, riguarda Domenica Live. Elisa Isoardi subentrerebbe a Barbara d’Urso, forse con un altro titolo e formato. E poi c'è forse l'ipotesi più allettante e importante: la condotta di Scherzi a Parte con Elisa Isoardi che affiancherebbe Enrico Papi.

