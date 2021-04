Battlefield news

IL CAMPO DI BATTAGLIA SI ESPANDE

Oskar Gabrielson, responsabile generale di DICE:

"So che tutti vogliono maggiori dettagli su ciò che è in programma per Battlefield quest'anno, e prometto che nei prossimi mesi avremo MOLTO da mostrare. Ci stiamo preparando per la presentazione della nuova generazione di Battlefield, e non vediamo l'ora di farvi vedere tutto... Per il momento, abbiamo un paio di cose di cui volevamo parlare.

Innanzitutto, siamo davvero entusiasti di avere il più grande team di sviluppo di Battlefield di sempre al lavoro sul gioco per console e PC in uscita a fine anno, ma oltre a questo... ci sono delle straordinarie novità per i dispositivi mobili!

Il ritorno della guerra totale

Il 2021 è un anno entusiasmante per noi di DICE. Lavorando con altri studi di sviluppo di livello mondiale interni a Electronic Arts, abbiamo creato il team più grande di sempre su un gioco di Battlefield per console e PC. I nostri amici di Criterion e DICE LA collaborano con noi sulla nostra visione condivisa per il gioco, mentre il team di Göteborg si occupa di portare la tecnologia del gioco a un nuovo livello. Insieme, stiamo creando un'esperienza sbalorditiva che potrete godervi nel corso del 2021.

Ora siamo nella fase delle sessioni di playtesting giornaliere: rifiniamo, bilanciamo e puntiamo a realizzare il miglior Battlefield possibile. Vi garantisco che è un passo audace. Ha tutto ciò che adoriamo di Battlefield e lo porta al livello successivo. Scala epica. Guerra totale. Momenti pazzeschi e inaspettati. Distruzioni che mutano le sorti dei combattimenti. Enormi battaglie, con più giocatori e caos mai visto. Tutto grazie alla potenza di PC e console di nuova generazione.

Preparatevi alla nostra presentazione "presto"

Un nuovo gioco per dispositivi mobili di Battlefield in arrivo nel 2022

Abbiamo sempre pensato di portare Battlefield su più piattaforme. Così, dopo anni di esperimenti, sono estremamente felice di annunciare che i nostri amici di Industrial Toys, lavorando a stretto contatto con tutti noi di DICE, stanno sviluppando un nuovo gioco di Battlefield che porterà la guerra totale su smartphone e tablet nel 2022.

Si tratta di un gioco a sé stante, sia chiaro. Qualcosa di completamente diverso da quello che stiamo realizzando per console e PC, e appositamente progettato per dispositivi mobili. È stato costruito da zero da iToys per permettervi di giocare a Battlefield ovunque, offrendo una ricchissima esperienza basata sull'abilità. Questo gioco per dispositivi mobili sta entrando in una fase di testing prima dell'uscita, prevista per il prossimo anno, quindi seguiranno altri dettagli.

Non vedo l'ora di mostrarvi i due giochi di Battlefield che stiamo preparando! Nel frattempo, state bene e giocate a Battlefield"!

Fonte: ea.com

