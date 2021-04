Sfiducia a Ministro Speranza : Ok al voto il 28/4

Accordo politico sul via libera alla programmazione della mozione dipresentata dalla FdI in Senato contro ilper mercoledì 28/4. Lo si apprende dopo un incontro convocato dalper i Rapporti con il Parlamento D'Incà con il Capogruppo di maggioranza, alla luce delle tensioni in calendario nel salone di Palazzo Madama. Al centro in particolare, il tiro alla fune in corso sulla Zan Ddl. L'idea della maggioranza, tuttavia, era di programmare ilsu Hope il prima possibile.

Altre News per: sfiduciaministrosperanzavoto