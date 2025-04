Ministro Speranza: Lo stop AstraZeneca solo per cautela

Ministro Speranza: Lo stop AstraZeneca solo per cautela

Nel frattempo, anche la Svezia ha sospeso l'uso del vaccino anglo-svedese AstraZeneca, dopo che sono state espresse preoccupazioni su possibili gravi effetti collaterali. Ieri Francia, Germania, Italia e Spagna avevano preso la stessa decisione. L'agenzia sanitaria svedese ha spiegato che si tratta di una "misura precauzionale", come quelle adottate nei giorni scorsi da altri Paesi.

Arrestato l'ex Ministro della Difesa sudcoreano Kim Yong-hyun per presunto tradimento

All'indomani del fallimento della mozione di impeachment contro il presidente Yoon Suk Yeol, la polizia sudcoreana ha arrestato l'ex Ministro della Difesa Kim Yong-hyun con l'accusa di tradimento.

ministro Carlo Nordio avvistato a Trastevere mentre fa la spesa al supermercato

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è stato avvistato a Trastevere mentre faceva la spesa in un supermercato situato vicino al ministero dell'Istruzione e del Merito.

Coppa Davis 2024: Il Ministro Calderone in Tribuna Celebra il Trionfo del Tennis Italiano

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, ha assistito in tribuna alla finale di Coppa Davis a Malaga, esprimendo profonda emozione per la vittoria dell'Italia.