AIFA : Possibile ok al vaccino Curevac a fine maggio

Sul vaccino Curevac “siamo a buon punto, per non dire ottimo. Pensiamo da qui a un mese, a fine maggio, di vederlo registrato in Europa e appena lo studio sarà concluso per metà maggio sarà poi rapidamente valutato dell’EMA. Speriamo per fine maggio”.

Review Sputnik solo all’inizio, possibile ok a giugno

“Io sono felice che ci sia un vaccino in più da valutare, Sputnik ha in corso la cosiddetta rolling review. E’ stata posposta su loro richiesta la valutazione della qualità manufatturiera per fine maggio, primi di giugno. E’ una valutazione che è solo all’inizio, è verosimile che in giugno il dossier sia completo e sia valutabile da parte dell’EMA”.

In arrivo nuovo protocollo cure casalinghe Covid

“Stiamo lavorando ad un nuovo protocollo per le cure domiciliari per il Covid, c’era già con l’uso del saturimetro. Credo che a giorni verrà rilasciata la nuova edizione che comprende la possibilità di utilizzo dei corticosteroidi, che si è dimostrato efficace. I monoclonali non sono ancora un farmaco domiciliare ma per somministrazione ambulatoriale ma sono da usare nelle fasi precoci della malattia e sono oggi disponibili due combinazioni di monoclonali”.

Non risultano eventi avversi con Pfizer e Moderna

“Questo campanello di allarme così raro non si è mostrato per i due vaccini (Pfizer e Moderna ndr) a mRna, di qui una maggiore, complessiva e totale sicurezza. Trattandosi di eventi di tale rarità siamo ai limiti della capacità di verificarli, questo secondo me è un dato che va sottolineato, è la prima volta che così rapidamente grazie ad un’osservazione clinica attenta ed a dei sistemi di monitoraggio così rapidi benché atipico (l’evento avverso ndr) è stato osservato così precocemente”.

Aifa approva olaparib in combinazione con terapia ormonale per il carcinoma prostatico metastatico

L'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha approvato il rimborso di olaparib, un farmaco orale sviluppato da AstraZeneca e Msd, per il trattamento di prima linea del carcinoma della prostata metastatico resistente alla castrazione (mCrpc) in pazienti con mutazioni Brca 1/2.

Alopecia areata - ok Aifa a rimborsabilità nuovo trattamento

Il farmaco, in classe H, nella formulazione capsule rigide da 50 mg per somministrazione orale, è soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, da parte di centri ospedalieri o di specialisti - dermatologo e pediatra.

Psoriasi - ok Aifa a rimborsabilità nuova terapia orale

Deucravacitinib è un farmaco first-in-class inibitore orale della tirosin-chinasi 2 (Tyk2) ed è il primo di una nuova classe di piccole molecole.