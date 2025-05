Putin propone nuovi negoziati con Kiev: possibile ripresa a Istanbul il 15 maggio

Putin propone nuovi negoziati con Kiev: possibile ripresa a Istanbul il 15 maggio

La Russia ha proposto di riprendere i negoziati con l’Ucraina a partire dal 15 maggio a Istanbul. A dichiararlo è stato Vladimir Putin in un intervento ufficiale dal Cremlino, ribadendo che Mosca "non ha mai chiuso la porta al dialogo".

Putin guarda alla Cina e ricorda i militari nordcoreani

Il presidente russo ha confermato che si recherà in Cina a settembre, dopo i colloqui che ha definito "fruttuosi" con il leader cinese Xi Jinping, avvenuti in occasione delle celebrazioni per la Giornata della Vittoria. Putin ha anche ricordato il contributo dei militari nordcoreani nella battaglia di Kursk, ringraziandoli pubblicamente.

Cessate il fuoco scaduto, ma l’Europa rilancia con una nuova proposta

Intanto, è terminata la tregua di tre giorni proclamata unilateralmente dalla Russia durante l’80° anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale. Tuttavia, i leader europei — Francia, Germania, Regno Unito e Polonia — riuniti a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, hanno rilanciato la richiesta di un cessate il fuoco di 30 giorni.

Secondo la dichiarazione congiunta, il cessate il fuoco dovrebbe partire da lunedì 12 maggio e dovrà essere "completo e incondizionato", estendendosi su cielo, mare e terra. La durata di almeno 30 giorni servirebbe a garantire uno spazio concreto alla diplomazia e a definire le basi della pace, anche con il supporto degli Stati Uniti per un monitoraggio efficace.

Nuove pressioni e minacce di sanzioni più dure

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha definito "nuovo" lo sviluppo della proposta, ma ha avvertito: "Cercare di farci pressioni è abbastanza inutile".

Infine, i leader occidentali hanno sottolineato l'importanza di rafforzare le forze di difesa dell'Ucraina come garanzia primaria della sua sovranità. Se Mosca dovesse rifiutare il cessate il fuoco, si procederà con sanzioni più severe. Una forza di riassicurazione internazionale è tra gli elementi discussi per garantire la sicurezza futura dell’Ucraina.

