Covid, 4 mesi di lockdown e non si sono lamentati : Andrea Crisanti bacchetta gli Italiani

Andrea Crisanti non perde la sua linea rigorista. Intransigente sul coronavirus, il professore ordinario di Microbiologia a Padova ribadisce a Cartabianca la necessità di tenere ancora gli Italiani a casa. "Questa volta la politica si è presa la responsabilità, questo è un elemento di chiarezza - ha messo le mani avanti davanti alle telecamere di Bianca Berlinguer su Rai 3 - poi giudicheranno gli elettori. Invece in Spagna la situazione non è così positiva come si dice: a Madrid il tasso di contagio è di 350 casi ogni 100mila abitanti ".

Infatti, secondo l'esperto, Mario Draghi e l'intero governo non dovevano giustificare la parziale riapertura del Paese ammettendo di essersi assunti "un rischio calcolato".

La ragione? "Ci sono gli interessi degli imprenditori ma anche le esigenze delle persone vulnerabili per restare in vita. Con le aperture il contagio aumenterà. Perché in Inghilterra, dove hanno avuto quattro mesi di chiusura durissima, nessuno si è lamentato?" Insomma, il professore vorrebbe tanto condannarci all'ennesimo blocco.

Solo pochi giorni fa, in un'intervista a La Stampa, Crisanti ha seguito le orme del collega Massimo Galli: "L'Italia purtroppo è ostaggio di interessi politici a breve termine, che per allentare le misure finiranno per rimandare la ripresa economica" .

E ancora sul tanto contestato "rischio calcolato": "Ma come? Vedo pochissimo di calcolato e il rischio reale è giocarci in estate. Quindi siamo chiari: la scommessa è riaprire ora per vedere se dobbiamo chiudere tutto a giugno ". Crisanti ha ammesso di non avere grossi problemi a dire le cose per come stanno: "Io, che non ho vincoli, lo dico chiaramente: riaprire ad aprile è una sciocchezza epocale".

Non la pensano allo stesso modo i lavoratori che da mesi si ritrovano senza stipendio e senza sapere quando riprendere regolarmente la loro attività. Non è un caso che a Montecitorio, nelle varie proteste, siano scesi in piazza anche quei ristoratori che non avevano mai pensato di protestare. Almeno fino a quando il governo non li ha costretti a farlo.

