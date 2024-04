Covid Italia - Rt sotto soglia epidemica: dati ultima settimana

Covid, inchiesta mascherine: pm chiede condanna a 1 anno e 4 mesi per l'ex commissario Arcuri

L'Rt, l’indice di trasmissibilitàcalcolato con dati aggiornati al 17 aprile, in"risultala soglia epidemica, pari a 0,96 (0,79–1,15), in leggera diminuzione rispetto alla settimana precedente (Rt 1,01); l’incidenza di casi diagnosticati e segnalati (8-14 aprile) è pari a 0,82 casi per 100.000 abitanti, sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente; l’incidenza settimanale ha un andamento eterogeneo nelle diverse regioni e province rispetto alla settimana precedente. L’incidenza più elevata è stata riportata in Lombardia (1,6 casi per 100.000 abitanti), non sono stati segnalati casi dalle regioni Basilicata, Calabria e provincia autonoma di Bolzano. I dati delle ultime due settimane possono variare in quanto soggette a consolidamento". Lo evidenziano i dati del monitoraggio settimanaledell'Istituto superiore di sanità (Iss).La Procura di Roma ha chiesto una condanna a 1 anno e 4 mesi per l’ex commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, accusato di abuso d’ufficio nell’ambito dell’inchiesta sulla maxifornitura di mascherine provenienti dalla Cina nella prima fase dell’emergenza sanitaria. Mascherine covid, pm chiede condanna a 1 anno e 4 mesi per ex commissario ArcuriI pm Fabrizio Tucci e Gennaro Varone hanno sollecitato inoltre una ... Leggi la notizia