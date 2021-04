Red Dead Online: ricompense doppie in Corsa alle armi

In più, bonus nelle missioni di Una nuova fonte di impiego, ricompense per i possessori del Pass Fuorilegge e altro





La Serie in evidenza della settimana è la versione Estrema di Corsa alle armi e Corsa alle armi a squadre: lanciati contro gli avversari in un’area sempre più piccola, senza l’aiuto di tonici e Carte abilità; avrai a tua disposizione solo qualche arma, i tuoi riflessi e un pizzico di fortuna.

Vinci per avere un’offerta per il 50% di sconto su un cappello fino al rango 15. Tutti i partecipanti riceveranno RDO$ e PE doppi in tutte le varianti della versione Estrema di Corsa alle armi e Corsa alle rami a squadre nella Serie in evidenza.

BONUS PER UNA NUOVA FONTE DI IMPIEGO

Presta attenzione: potresti ricevere dei telegrammi dal tuo amico “J”. Oltre alle ricompense doppie previste per tutta la settimana, ricorda che questa settimana riceverai una Mappa del tesoro gratis completando una missione di Una nuova fonte di impiego.

RICOMPENSE PER I POSSESSORI DEL PASS FUORILEGGE 5 E ALTRO

Tutti i possessori di Pass Fuorilegge 5 riceveranno una ricompensa per un abito, accessorio o emote di un Ruolo, oltre a 5 coupon per il Viaggio rapido e per 2.000 PE per il personaggio.

Giocando a Red Dead Online fino al 26 aprile riceverai una ricompensa per 3.000 PE del Club, oltre a 2 Tonici miracolosi. Se hai bisogno di un po’ di riposo, sappi che questa settimana i costi di allestimento degli accampamenti sono sospesi.





