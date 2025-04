Ohio : Agente polizia uccide 16enne afroamericana

Home » Social News » Ohio : Agente polizia uccide 16enne afroamericana

Sparatoria in Ohio: un morto e cinque feriti, sospetto in fuga

Nella tarda serata di ieri, a New Albany, Ohio, una sparatoria in un deposito di cosmetici ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre cinque, ora ricoverate in ospedale.

USA: Due poliziotti dell'Ohio accusati di omicidio colposo per la morte di un afroamericano

Due agenti di polizia di Canton, Ohio, sono stati formalmente accusati di omicidio colposo in relazione alla morte di Frank E.

Ohio: Bambino di 3 anni ucciso nel parcheggio di un supermercato

Un tragico evento ha scosso la comunità di North Olmsted, Ohio, dove un bambino di tre anni è stato accoltellato a morte in un attacco apparentemente casuale avvenuto nel parcheggio di un supermercato Giant Eagle dove una donna si è avventata sul bambino e sua madre mentre si trovavano nel parcheggio del supermercato.