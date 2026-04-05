Roma, schianto sulla Tuscolana uccide Patrizia Trabucco e un 16enne

Patrizia Trabucco è morta a Roma in un incidente stradale lungo via Tuscolana, scontrandosi con un’altra auto. La 51enne, madre di tre figlie, stava rientrando con due di loro quando è avvenuto l’impatto.

Lo scontro è avvenuto poco dopo le 23 di venerdì lungo via Tuscolana, a Roma. Due vetture si sono urtate violentemente all’altezza di un incrocio nei pressi di via Anile. Nell’impatto hanno perso la vita Patrizia Trabucco, 51 anni, e Damiano Atzeni, 16 anni, che viaggiava sull’altra auto.

La donna era a bordo con due delle sue tre figlie. Le ragazze sono state estratte dai vigili del fuoco e trasportate d’urgenza al policlinico Umberto I, dove restano ricoverate in prognosi riservata. La famiglia viveva a Montecompatri, dove Patrizia lavorava presso l’ospedale privato San Raffaele.

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Il marito Alessandro è arrivato sul luogo dell’incidente poco dopo l’accaduto. Davanti alla scena ha dovuto riconoscere il corpo della moglie. «Siamo sconvolti, non riusciamo a parlare», ha detto, provato da quanto accaduto.

Nei giorni precedenti alla tragedia, Patrizia aveva ripreso la sua attività lavorativa dopo un periodo complicato. Sui social aveva raccontato un percorso personale fatto di difficoltà e ripartenza, parlando della volontà di ritrovare equilibrio e serenità, anche per il bene delle sue figlie.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiava la 51enne procedeva in direzione del centro, mentre il veicolo con a bordo il giovane si muoveva nel senso opposto. All’incrocio, regolato da semaforo, una delle due vetture avrebbe svoltato causando l’impatto. Gli accertamenti sono in corso per chiarire se sia stato violato il rosso o se ci siano stati problemi al sistema semaforico. Gli investigatori stanno verificando anche la velocità dei mezzi al momento dello scontro.