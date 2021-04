Super League: UEFA conferma, giocatori saranno privati ??di Euro e Mondiali

Il calcio europeo è vicino all'implosione: dodici grandi club hanno annunciato il lancio della Super League, competizione privata destinata a soppiantare la Champions League, dichiarazione di guerra a cui la UEFA ha promesso di rispondere escludendo le squadre dissenzienti e i loro giocatori.

La Super League, lanciata da dodici squadre di calcio dissidenti, è "una proposta vergognosa" di pochi club "guidati dall'avidità", ha reagito così il presidente della Uefa Aleksander Ceferin, annunciando l'adozione della riforma della Champions League dal 2024.

Il boss dell'ente calcistico europeo, organizzatore della prestigiosa Champions League, ha criticato il progetto annunciato poche ore prima da dodici grandi club europei, paragonandolo a "sputare in faccia a tutti gli amanti del calcio", in opposizione alle "gare aperte" che intende difendere.



L'Unione delle associazioni calcistiche europee (UEFA) ha messo le cose a posto. Prima ancora dell'eventuale ufficializzazione di una "Superleague", torneo privato e chiuso, rivale della Champions League, ha ricordato che escluderà i club partecipanti. "Alcuni club inglesi, spagnoli e italiani intendono annunciare la creazione di una competizione chiusa chiamata Superleague", ha scritto l'organo di governo del calcio europeo, domenica 18 aprile, in un comunicato co-firmato da diverse federazioni e leghe nazionali di calcio, chiamando il progetto "cinico". "Come già annunciato dalla FIFA [la Federazione internazionale di calcio] (...), ai club interessati sarà vietato partecipare a qualsiasi altra competizione a livello nazionale, europeo o mondiale, e a i loro giocatori potrebbe essere rifiutata la possibilità di rivedere la propria nazionale."



Già brandita a gennaio per UEFA e FIFA a causa di un rumor simile, la minaccia di esclusione di club dissidenti avrebbe gravi conseguenze, poiché comporterebbe privare i giocatori interessati di qualsiasi carriera in selezione.



